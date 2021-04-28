現在的生育率逐年降低，現在每位剛出生的新生兒，都是父母親最細心呵護的寶貝，但是在成長期間，若是孩子沒有在外觀上顯示出異常，而導致父母無法及時發現孩子們在認知語言、心智情緒及人際互動有發展上的遲緩，常常會讓這群「慢飛天使」錯過及早治療的黃金時期。

為了讓大家能夠更關注我們下一代的健康議題，福容大飯店高雄店這次特別與伊甸社會福利基金會合作「福心笑容 愛助慢飛」活動，自5月4日開始至12月15日止，將於福容高雄店的全館客房內皆放置「福心笑容，愛助慢飛」捐款袋，讓房客在入住時可以隨喜捐贈，為弱勢兒童們盡一份心力。為了響應活動，高雄店還特別提供了豪華雙床房的住宿券，要讓有捐款的房客可以得到一次免費再入住的機會！只要在活動期間內有用捐款袋提供捐款的房客，每捐贈300元(含)以上就可以得到抽獎機會，在活動結束後將於12月24日公開抽出幸運的愛心得獎者。另外，為了感謝房客的愛心捐贈，高雄店也額外提供「南法香頌洗髮沐浴組」給單次捐款達6000元或是成為每月捐款500元的房客，數量有限，送完為止。

這次更是結合立體派塗鴉創作畫家Pikaiissso，以強調立體線條的畫作『Te acompano 我陪你』（西班牙文，中譯：我陪你。）放置在捐款袋上，這也是立體派塗鴉創作畫家Pikaiissso 特別為了伊甸基金會要幫助慢飛天使們所設計的，其中的涵義就是將每個人最溫暖的愛心，置於世界的中心，並用包容跟關懷，告訴每一個需要幫助的人：「Te acompano.」。

此外，這次合作的立體派塗鴉創作畫家Pikaiissso也即將於5月4日~9月30日止在福容高雄店的1樓田園咖啡廳展出「2021 Pikaiissso 個人藝術巡展」，在展出期間，其畫作的收益也將捐贈出百分之十予伊甸基金會，就是希望能將此活動發揮到最大的效益。

根據統計，台灣近年來雖然出生率頻創新低，但遲緩兒的人數卻屢創新高，每年有超過一萬名發展遲緩兒出生，也就是說每15個孩子中，就有1個可能是發展遲緩兒，伊甸基金會除了協助0～6歲幼兒進行兒童發展評估外並協助異常個案通報轉介，再依個案需求安排至醫院進行兒童發展聯合評估，提供早期療育課程及服務，減輕未來的障礙程度，一起幫助慢飛天使的成長。福容大飯店高雄店透過與伊甸基金會、立體派塗鴉創作畫家的跨域結合，共同創造最大的公益火花！邀請民眾一起幫助慢飛天使突破重重難關，勇敢長大，實現小小的夢想。

(工商 )