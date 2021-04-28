台中市議員王立任28日質疑雙語教學老師的英語能力不一，51所學校的246名英語教師，竟有56人占22.8％僅具初階英語能力，另逾半未獲英語檢定。（盧金足攝）

台中市推動雙語教學，但全部51所學校中，參與的246名教師，有56人占22.8％，僅初階英語能力，另141人占57.3％，超過一半沒有英語檢定，能確保雙語教學品質？教育局表示，學校可以敘獎，鼓勵教師通過英語檢定，通過英語檢測筆試或口試者，教育局補助通過教師英語能力檢測報名費。

教育局28日專案報告「推動雙語教育策略與成效」，議員質疑，雙語教學老師程度有落差，教育局預計在2021學年度從51所雙語學校拓展到102所，只重量不重質，應規範老師完成研習、通過英文檢定再開始雙語教學。

市議員王立任指出，依據雙語教學諮詢委員的評語，許多進行雙語教學的老師，對雙語教學基本概念未同步，有老師以為雙語教學要用全英文上課，有的變成全英文課，有許多老師針對何時要學生說英文拿捏不一。

市議員吳瓊華希望烏日、大肚、龍井區內，目前8名外師應再繼續增聘，推動雙語教育使學生達到英語聽說目標，透過中小學共聘外師，創新英語生活情境化教學，提升英語適性化教學。

偏鄉聘請英語外師困難，市議員施志昌說，偏鄉學校學生少，教師員額少，生活環境吸引教師困難，導致大甲、大安與外埔偏鄉找不到英語外師，希望教育局努力解決，增加孩子英語教育資源。

教育局長楊振昇表示，至去年底甲安埔僅有1名外師，今年會努力增聘到10人，其他學區也會大力推動雙語教學計畫及招聘雙語教師等，提升學生雙語能力，讓台中邁向雙語城市。

(中時 )