撼訊（6150）3月自結稅後純益7869萬元，較去年同期轉盈，單月每股純益1.75元。撼訊2、3月稅後純益合計為9945萬元，較去年同期淨損2658萬元轉盈，前2月的EPS為2.22元。今年首季純益達1.36億元，每股純益3.03元，創近3年單季新高。撼訊股價在4月震盪後再站元200元之上。撼訊主要股東出現投銀區塊鍊投資蹤影，最新資料顯示，撼訊的外資股東包括:匯豐托管景順埃爾伍德區塊鍊UCITS,匯豐銀托管高盛國際公司投資專戶，以及渣打托管歐洲瑞信證券文藝復興長期銷售等。

撼訊成立於1997年，全球總部設在汐止，公司以PowerColor品牌行銷全世界，目前是全球主要顯示卡供應商，並躍昇為AMD顯示卡出貨量前兩大的廠商。除了顯示卡產品外，撼訊近年更致力於成為全世界主要的IPC、FPGA產品、Thunderbolt外接產品和其他客製化產品與服務的供應商。

2019年3月於英國倫敦證交所上市的景德埃爾伍德全球區塊鏈投資專戶UCITS，成立後即開始投資撼訊，在2020年第二季時，持股1.13％躍升為撼訊前10大股東。不過，由於撼訊股價3月中至4月中的漲幅逾9成，3月UCITS加碼撼訊持股來到7.74％、晉升為第一大股東；但到4月12日的最新資料顯示，UCITS持股比已降到1.13%，顯示該ETF有獲利了結的動作，但依然為前10大股東。

(時報資訊)