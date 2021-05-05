長榮航(2618)公布第1季財報，受到客運營收下滑，加上燃油價格第1季攀高，單季合併營收196.79億元，年減34.9％；合併本期淨損為21.99億元；歸屬母公司淨損21.97億元，每股虧損0.45元。

長榮航客運營收今年第1季16.71億元，年減91％。但去年疫情爆發前，1月客收表現亮眼，然受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，各國仍持續實施邊境管制及檢疫隔離措施，全球客運航班縮減，各航線營收均較去年同期下滑，客運運量減少96.6％。

貨運營收第1季151.89億元，年增138.11％。貨運需求持續暢旺，除力求貨機使用率最大化，同時積極以客機腹艙載貨、客機執飛貨機航點、客艙座椅載貨、客艙拆椅地板載貨等方式，全力支持貨運營運，使第1季載貨量年增43.5％，承載率增加16.3pp，貨運單位收益增加68.7％。

長榮航董事會也決議發行國內第五次無擔保轉換公司債，發行總面額新台幣50億元整為上限。

(時報資訊)