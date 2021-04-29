三位央行前後任理事聯手出書抨擊中央銀行前總裁彭淮南的低率政策，彭淮南29日親自出席清華大學頒授名譽經濟學博士學位，是該書出版以來的首度公開露面。彭淮南對於媒體詢問，他對該書的評語，彭淮南直接回答，「我沒有看過！」

中央銀行前總裁彭淮南29日獲頒清大名譽經濟學博士，前總裁夫人和兩位公子全程陪同，全家人難得在媒體前公開。清華大學校長賀陳弘透露，籌備此次名譽博士頒授典禮過程，彭淮南特別要求在典禮之後，到清華大學梅園，也就是清華在台建校校長梅貽琦埋骨之處致祭。其間有一個小故事，梅校長1962年病逝台北台大醫院，靈柩運回新竹時，許多民眾及學生夾道致祭，當時就讀新竹高商的彭淮南也在其中，「彭總裁告訴我，如今他正式成為清華人，應赴梅園親向梅校長致祭」。

賀陳弘說，彭前總裁自律甚嚴、處事認真，謙遜低調，寬以待人，對其氣度深感折服。

央行副總裁嚴宗大在致詞時亦透露，彭前總裁在金融圈的人緣極佳、可以呼風喚雨，但十分低調，私下其實也平易近人。

在今天典禮之後，彭淮南回答媒體對於外界出書抨擊他的看法，彭淮南也只回答，「我沒有看過！」沒有任何口出批評之話。

但是彭淮南在今天的演講中，為外界所謂的「彭氏低利率政策」，首度打破沉默。彭淮南強調，央行為何不提高利率因應房價問題而採針對性的總體審慎措施？答案就是「要對症下藥」。

彭淮南指出，利率的影響是全面的，房地產市場只是一部分，為穩定房市而大幅提高利率會傷及無辜，且台灣住宅每100戶僅有26戶向銀行借款，利率影響有侷限。更重要的是，台灣的實質利率並未偏低，2009到2021年絕大多數期間，台灣的實質利率高於主要國家，日本野村證券的研究也認為「台灣的政策利率並無偏低的問題。」

他在演講中並提出IMF的說法，並以瑞典和日本的失敗經驗，佐證利率和房價沒有直接相關。瑞典央行為處理房價上漲問題，於2010年7月提高利率，導致通縮壓力上升，旋於2011年12月起轉而調降利率，至2014年10月28日甚至降到零，是活生生的失敗案例。 另據IMF的實證研究，低利率與房價上漲沒 有必然的關係。2002至2006年，英國、澳洲利率均高於美國，房價漲幅卻高於美國；同期間，日本維持低利率，房價卻下跌。且IMF認為，處理房價上漲，採提高利率的方法是大而不當的措施（bluntinstrument）。

彭淮南強調，「我國央行的實務經驗，有很多是教課書上沒有教的！」

(工商 )