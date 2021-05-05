設於台東加路蘭遊憩區的裝置藝術「在海邊看書，好嗎？」，是首屆東海岸大地藝術節中保存最久的作品，不僅許多知名網紅喜歡在此拍照打卡，更是許多攝影玩家拍星空的熱點，但是在時間及環境自然淘汰下，東管處基於不強調過分人為修補，將在7日移除，換上新的創作，讓許多人感到不捨。

「再見了！『在海邊看書，好嗎？』」，加路蘭遊憩區被暱稱為「小豆芽」的裝置藝術，出自藝術家伊祐．噶照之手，東管處於2015年辦理第1屆東海岸大地藝術節時，它就日以繼夜地佇立在海邊「看書」，是保存最久的1件作品。

「在海邊看書，好嗎？」深獲民眾喜愛，它的高人氣，曾登上多個國內外媒體版面，也常吸引網紅鄉、網美打卡拍照，許多攝影玩家拍日出、星空，也很愛在此取景，7年來在東海岸留下許多美好回憶，聽說即將折除，都很不捨，有人建議可印明信片作紀念。

東管處長林維玲表示，該作品內部鋼架結構都已鏽蝕，在不強調過分修補的前提下，基於藝術創作的世代交替，決定7日卸展，雖然捨不得，但這就是東海岸大地藝術節生生不息的精神，有凋零、有新生，也請大家把握時間到加路蘭，跟這件作品好好道別。

林維玲指出，「東海岸大地藝術節」今年邁入第7屆，邀請6位藝術家重新回到東海岸創作，其中，伊祐．噶照新作「月亮住在海裡」，及屏東排灣族藝術家達比烏蘭‧古勒勒的創作「旅人的眼睛」，都已完成，為2021年駐地藝術帶來序曲。

(中時 )