根據一份證券監管文件，特斯拉現在坐擁價值近25億美元的比特幣，這表示該電動車大廠才投資比特幣短短幾個月便已獲得可觀的帳面收益。

特斯拉表示，截至今年3月底，其比特幣投資價值達24.8億美元。該公司今年初宣布購買價值15億美元的比特幣，並計畫接受客戶使用比特幣買車。

特斯拉本周一在發布財報時表示，第一季出售比特幣的淨收益為1.01億美元，帶動該季淨利創下歷史新高。而根據周三公布的文件，該數字乃實際收益1.28億美元扣除減損2700萬美元而得出。

特斯拉並未將比特幣列為「按市值計價」（mark-to-market）資產，這表示只有賣出比特幣將獲利落袋時，才會認列這筆收益。

在3月最後一日，比特幣的交易價格逼近5.9萬美元，目前比特幣下跌1.75%，報53823.89美元。4月以來這幾周，比特幣價格劇烈震盪，曾一度漲破6萬美元，隨後也曾重挫跌破5萬美元。

特斯拉周三下跌1.47%，收在694.40美元。特斯拉曾是近年來表現最佳的個股之一，但過去3個月以來股價已經下跌逾15%。

(時報資訊)