這幾天鋒面帶來明顯降雨，經濟部統計總共為全台水庫帶進約1600萬左右噸水量，最缺水的中部鯉魚潭水庫入帳170萬噸，整個苗栗、台中、南投共進水570萬噸，占這波雨量的3成6。中央水情會議下周將開會討論中部「供5停2」限水是否可提前解除，可是經濟部評估這波鋒面總進水量不及2天全台用水，對旱情解除助益有限。

根據經濟部水利署統計，這波鋒面為全台主要水庫入流1597萬噸，石門水庫最多480萬噸，比較缺水的新竹、中部地區，寶山、寶二水庫部分，有120萬噸，永和山75萬噸、明德25萬噸、鯉魚潭170萬噸、德基與日月潭(霧社)水庫都為150萬噸，等於苗中投水庫有570萬水量入庫。至於南部曾文、烏山頭(南化)在30萬噸以下，幫助很小。

水利署官員指出，這波降雨對苗栗以北、新竹一帶水量有幫助，且連續下雨3天，乾燥地面稍微濕潤，集水區入流量因此稍微比較多。可是雖然有近1600萬噸水量，但對旱象解除助益有限，「問題出在這場鋒面過於快速通過，不能降下更多雨。」

中央旱災應變會議下周將再度召開，檢視氣候條件與這波降雨成效，也會觸及中部「供5停2」可否提早解除。不過官員認為，這波降雨量還不夠，因此會上要觀察重點是，過往三波的梅雨今年是否可能減少，這會影響限水措施的調整，要精確分析各項氣候預測條件。

(中時 )