今(29日)華航編號CI-153的班機自日本大阪返台時，因其他航班遭遇鳥擊，飛機盤旋後油量過低，申請緊急轉降松機場，據桃園國際機場發出的聲明指出，今上午9時30分至下午4時30分共7小時，陸續接獲通報有6架航機發生鳥擊狀況，初步推測是和近日下雨導致蟲餌出現有關。

桃園機場今發出聲明表示，自今上午9時30分至下4時30分止，這7小時陸續接獲塔台通報，有6架航機發生鳥擊狀況，分別為CI6872、BR077、BR282、CI5706、BR131及BR272，桃機指出，這期間分別暫時關閉05L跑道5分鐘至15分鐘不等，並派員至現場巡視，清潔車輛協助清掃鳥屍，完成清掃及巡視確認後立即開放航機起降。

桃機也說，依現場觀察初判，應該是家燕及麻雀群聚集，疑因桃園機場近日雨勢影響、蟲餌出現所導致，機場公司將持續加強驅鳥作業，並增加環場道路巡查頻率，以減少鳥類活動。另外，在今15時49分，分別有4架次航班轉降其他機場，分別為CI153轉降松山機場; CI872、CI5880、TGW 899皆轉降高雄機場。

據了解，CI-153航班從日本大阪飛回桃園機場時，剛好有另一架航班遭遇鳥擊，機場為排除狀況，導致其他航機無法降落，由於CI-153是A350廣體客機，因此選擇轉往跑道較長的高雄小港機場降落，半途上接獲桃園機場通知可降落，不料返回桃機的路上，第2架飛機也碰到鳥擊，跑道再次關閉，CI-153油量不夠繼續盤旋，才會緊急申請就近到松山機場降落。

(中時新聞網)