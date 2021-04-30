英國影集《少年間諜艾列克》將在5月登場。（AXN提供）

改編自英國作家安東尼赫洛維茲（Anthony Horowitz）的暢銷系列小說《少年間諜艾列克》將在5月於AXN 67頻道登場。該書在全球銷量累計超過2,000萬本，被翻譯成35種語言，為諜戰小說中歷久不衰的經典之作。值得一提的是，劇中主角還是小鮮肉一枚，精湛演繹此劇而成名的奧圖法蘭特（Otto Farrant）因拍攝需要而接受一連串嚴格訓練，在戲中展現脫胎換骨的體格與演技，值得關注。

英劇《少年間諜艾列克》影集版在台首度播出，其中多處場景除了在英國首都倫敦拍攝外，更橫跨法國阿爾卑斯山及羅馬尼亞等，讓觀眾可以飽覽各式異國風景，在家追劇也能享有置身在歐洲的全面性娛樂體驗。此外，在音樂串流平台Spotify也有「AXN 英倫瘋企劃第二彈－少年間諜艾列克」專屬歌單，精選節目中15首好音樂，讓觀眾們可透過音樂好好回味品嘗劇的餘韻。

英國暢銷系列小說《少年間諜艾列克》主要講述一位倫敦少年艾列克（奧圖法蘭特 飾），自幼在不知不覺間接受危險間諜的訓練。在一場疑點重重的車禍中，14歲的艾列克失去了唯一的親人叔叔，並意外發現叔叔的死竟與兩名知名億萬富翁被害有關聯。

為了追查叔叔的死因，艾列克受到英國秘密情報局「軍情六處」（MI6）徵召，生活起了180度的轉變，短短幾天內從單純的中學生搖身變成英國史上最年輕的少年間諜，假扮貴族身份混入充滿爭議的白點中學擔任臥底查明真相。《少年間諜艾列克》將於5月3日每週一、二晚上九點在AXN 67頻道全台首播。

(中時 )