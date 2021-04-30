資深藝人曹西平在演藝圈闖蕩40年，直言不諱的性格，累積一票死忠粉絲力挺，不過日前在臉書表示綜藝節目玩遊戲時，製作單位不會手下留情放條路給藝人走，甚至得把藝人逼到某程度才放手，不禁感嘆：「每個藝人都有自己的底線」。

曹西平表示上綜藝節目時，有些藝人可以不顧面子耍寶扮醜，但不等同所有人都可以，此外許多都是到現場才知道錄影內容，有時候做了體力無法負荷，但不做又會被說耍大牌，此時就會看到一票無情同事，在旁看笑話說是非，至於談到通告費時，製作單位就會哀求預算有限，但玩遊戲卻不會手下留情，非要把藝人弄醜弄死才肯罷休，怒斥：「就是想看藝人難堪醜陋的一面，讓藝人左右為難下不了台，這樣子你們就爽了笑了開心了」。

很多的無奈誰又會知道，，，？ 不到了現場怎麼知道是要做這些事情？ 請問那是要不要做下去？ 不做人家說你耍什麼大牌 做了自己卻又過不了這ㄧ關 還有體力無法負荷 每個藝人都有自己的底線到哪裡 有時候的無奈都是發生在現場 難道是你看我我看你啊那是... 由曹西平的粉絲愛團發佈於 2021年4月27日 星期二

接著強調錄節目剛剛好就好，太過頭就不好玩，像是很多細節都能事先溝通，但總是要把場子搞得相當硬，只要不達標準就得重錄，不禁反問：「這樣出來的效果真的會好看嗎？在節目上犧牲形象換來的是什麼？」更撂下狠話：「講義氣的結果又是什麼，就是真心換絕情，一切都不值得了」最後語重心長表示：「人生短暫，還有很多別的事情要做，真的沒有什麼了不起，給自己加油，人只要不死都會有機會」。

對此，網友也紛紛留言：「製作人有時沒同理心，胡鬧博觀眾一笑的節目應讓它下台，觀眾拒看沒收視率自然就玩完了」、「製作人為了節目效果增加收視率，讓一些新人吃盡苦頭或沒形象，有時要將心比心」、「藝人玩遊戲其實也挺難的，被節目整也是挺可憐」。

(中時新聞網)