女演員郭碧婷和香港娛樂大亨向華強兒子向佐結婚後，隨後生下一個寶貝女兒，享受一家三口幸福生活，從向佐經常曬全家和照，看出她成為大家稱羨的人妻；今（30）日郭碧婷產後首次現身公開活動，穿著浮誇的螢光粉色系套裝也成功駕馭，網友更注意到現在的她眉眼之間更溫柔，和過去的高冷美已不太一樣。

郭碧婷在2020年10月生下寶貝女兒後，粉絲都很期待她重返大銀幕，當初她在電影《小時代》系列中飾演南湘，完美詮釋空靈又滿滿都是故事的人設，演技獲得不少肯定；終於睽違半年多時間，今日郭碧婷產後首次現身公開活動，身穿螢光粉色外套搭粉白長裙，就算顏色浮誇她也成功駕馭，狀態相當好。

向佐經常在微博分享一家三口合照，有一些人認為郭碧婷產後看起來憔悴又顯疲態。(圖/ 摘自微博)

郭碧婷終於在4月30日產後首度現身公開活動，有網友注意到她眉眼之間更溫柔了。(圖/ 摘自微博)

活動中郭碧婷梳起俐落的招牌馬尾，在和主持人應答時也總是面帶親和力十足的笑容，儘管臉部看起來比升格人母前豐腴，但外貌仍相當出眾；不過，有眼尖網友注意到，過去給人高冷美的她，產後眉眼之間更顯溫柔，讓仙女般顏值增添不同韻味。

許多粉絲等到郭碧婷復出，也紛紛熱情地表示，「漂亮姊姊復出了」、「顏值在線」、「女人還是要獨立，支持復出」、「郭碧婷狀態真的維持太好」、「期待新作品」、「南湘還是好美」、「趕快拍電影了」。

(中時新聞網)