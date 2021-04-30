金曲台語歌后曹雅雯日前上羅文裕新網路節目《客流感》，他們一搭一唱教客語版〈PPAP〉，羅文裕突然拿起鳳梨當道具，意外挖出曹雅雯死穴罩門，原來曹雅雯從小對鳳梨有極度恐懼，當場嚇到尖叫淚崩喊：「媽媽。」更無奈笑說：「鳳梨是世界上最恐怖的生物。」

曹雅雯表示因為鳳梨無論外型或是切開來都有類似很多洞洞聚集在一塊，讓有密集恐懼症的她，十分害怕厭惡，而且除了鳳梨之外，甚至鳳梨的相關製品都不愛。她憶起在幼時，曾經因為鳳梨與父親翻臉，因為父親當時突然買一顆大鳳梨返家，無意間看到她的書包剛好被鳳梨壓到，她忍不住尖叫，還跑到街上大哭，連鄰居都跑來關切，「我超級戲劇化，讓我爸從此不再買鳳梨回家。」

她雖然自認個性像女漢子，天不怕、地不怕，最怕的東西就是鳳梨、氣球，她搞笑說：「為何鳳梨跟氣球要出現在世界上呢？」被問及選擇待在滿滿都是蟑螂或鳳梨與氣球的房間？她毫不猶豫：「我會選待在蟑螂那一間。」

曹雅雯（左）日前上羅文裕主持新節目。（好聞娛樂提供）

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