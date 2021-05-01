挖土機不知原因起火，消防人員到場搶救。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

43歲黃姓男子1日上午7時44分許，駕駛曳引車在挖土機行經國道1號南向363.4公里鼎金路段，挖土機突然起火，黃男趕緊將曳引車停到路旁，消防人員到場撲滅火勢，幸無人受傷。

國道第五大隊說，當時這輛挖土機因不明原因失火，經報案，國道警察立刻派巡邏車到場警戒，7時54分消防車抵達，另工務段緩撞車於8時5分抵達現場，在後方警戒，全案已於8時25撲滅火勢並排除。

國道警察為黃姓男子做酒測，無酒精濃度反應。至於起火原因，仍待進一步調查。

(中時 )