國1鼎金路段曳引車載怪手起火 幸無人受傷 10:072021/05/01 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一部曳引車載運怪手，1日上午7時44分許，於國道1號南向363.4公里鼎金路段起火，消防人員到場搶救。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 挖土機不知原因起火，消防人員到場搶救。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） 43歲黃姓男子1日上午7時44分許，駕駛曳引車在挖土機行經國道1號南向363.4公里鼎金路段，挖土機突然起火，黃男趕緊將曳引車停到路旁，消防人員到場撲滅火勢，幸無人受傷。 國道第五大隊說，當時這輛挖土機因不明原因失火，經報案，國道警察立刻派巡邏車到場警戒，7時54分消防車抵達，另工務段緩撞車於8時5分抵達現場，在後方警戒，全案已於8時25撲滅火勢並排除。 國道警察為黃姓男子做酒測，無酒精濃度反應。至於起火原因，仍待進一步調查。 永和2機車衝撞起火 1騎士重傷 台中市長盃室內划船賽 划船小將熱情迎戰 (中時 ) #國1 #鼎金路段 #曳引車 #怪手 #火燒車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 正統鹿耳門聖母廟香醮遶境 蔡英文祈求台灣順利度過疫情與水情難關 12:042021/05/01 政治 茶飲品牌推聯名限定包裝 享受頂級茶感與絕美浪漫氛圍 16:512021/05/01 生活 超越戴資穎時代 三民國中羽球全中運奪銀 19:232021/04/30 生活 電腦需求高燒 PCB廠營運續旺 04:102021/05/01 產業．科技 儲值遊戲「元寶」疑遭詐騙 他慌亂報警揭烏龍真相 14:122021/04/30 社會 全台唯一國際認證麗寶賽車場開幕 豪刷250輛超跑重機總值破200億 11:562021/05/01 寶島 航運超狂目標價來了 專家洩這檔最後上船時機 13:332021/04/30 財經 比特幣多單續抱 不追價 16:002021/05/01 財經 橫山鄉藝桐遶山花音樂派對 合興車站登場 16:112021/05/01 寶島 屏東「小黃」費率勞動節起微調 司機亂喊價罰錢拔牌 23:562021/04/30 寶島 未到職薪資戶頭卻收115萬嚇傻 她報警反制網超嗨：1換3妙招 10:452021/04/30 社會 社會熱門新聞 24人開摩鐵趴歡送留學友人 1男醉後突休克身亡 - 社會 彰化鄉親好暖！ 76行者吃燒烤遇熱心民眾 5千元帳單被搶付 - 社會 麵店爽夾4樣滷味 客人結帳一看金額嚇傻 - 社會 女學霸招魂擲7次不肯回家 表哥慰「學業完成」才聖筊 - 社會 婆婆「保養得宜」爽吃小20歲已婚男 驚人內幕嚇壞網 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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