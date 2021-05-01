家家有本難念的經，尤其長輩之間的男女情愛糾葛，實在讓晚輩難以評論干涉。日前，臉書社團「靠北婚姻2.0」就有一名女網友PO文，稱自己婚後與公婆同住，可她萬萬沒想到，上班時間突然返家，並未帶給家人驚喜，反而讓自己受驚嚇！原來她一到家，就直接撞見公公和一名陌生女子在沙發上翻雲覆雨，讓原PO當場愣住，不知做何反應。爾後，面對公公苦苦哀求，希望媳婦不要把偷吃的事跟婆婆說，讓其陷入萬般掙扎與苦惱之中。

日前臉書社團「靠北婚姻2.0」一名女網友PO文，稱自己上班時間突返家，撞見公公和陌生女子在滾床單，讓她十分苦惱該不該告訴婆婆。（圖／FB_靠北婚姻2.0）

根據臉書「靠北婚姻2.0」該貼文內容，作為職業婦女又為人媳婦的原PO，日前因為忘了帶公文到公司辦公室，所以下午2點臨時返家拿取，豈料她門一開，遂驚見公公在沙發上，跟一名女子纏綿悱惻，讓原PO看了不知所措。事後公公便一直傳LINE過來，希望媳婦手下留情、高抬貴手「裝作沒看到」，這讓視婆婆如家人，又同為女人的原PO忍不住上網直問「怎麼辦？」想知道怎麼處理才不會造成家庭革命。

貼文一出，如鄉土劇的情節隨即引發網友熱議，不少人同樣糾結，但紙終究包不住火，加上公婆都老夫老妻了，坦白才能從寬，於是認為「要是我會說，唉喲！我真是難為，買個房子讓我搬出去吧」。

另外也有人覺得，說不說不是重點，重點是跟公婆住就是尷尬，尤其遇到這種剪不斷理還亂的感情問題，更是難以取捨，因此紛紛歪樓回覆「回他帳號跟金額啊！」「回公公：最近手頭有點緊，家裡開銷大，怕壓力一大就跟婆婆亂說話」、「叫他出頭期讓你買房搬出去住，以免在家不小心說溜嘴」，惡搞留言讓人看了哭笑不得。

(中時新聞網)