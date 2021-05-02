對於華航機師疫情事件逐漸擴散，媒體指出，有醫生表示桃園的疫情已經逐漸進入社區了，對此鄭文燦則直言「每次都有醫生這樣說」，他表示，每個醫生的建議都會當作善意的提醒，不過因為他們並沒有在中央疫情指揮中心擔任幹部，而最瞭解疫情動態的是中央疫情指揮中心，疫情發布以中央為準。

另針對各項活動，是否會擔心人潮量逐漸變少，鄭文燦回應，室內活動要戴口罩並保持社交距離，室外活動沒有什麼大困難，只要戴口罩、勤消毒，都還是很安全的，而人潮確實有略變少的跡象，由於母親節地方活動很多，希望疫情趕快得到控制，5月份會再多多觀察。

談到案1128的交通足跡大多都是搭乘大眾運輸工具，桃園市府該如何加強消毒作業，鄭文燦則說，搭大眾運輸工具皆需全程戴口罩、量測體溫、酒精消毒，且機捷是不得飲食，後續也檢查過這些搭乘的紀錄，都有全程戴口罩。另機捷消毒頻率很高，不管車站、車廂，任何可能觸碰的地方都加強消毒，目前21站全消毒都已經完成，也請機捷進行五大防護計畫，因此機捷是絕對安全的。

(中時 )