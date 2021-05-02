法務部矯正署台東監獄日前舉辦「是愛吧！母親節電話懇親活動」，盼家庭連結支持收容人。（法務部矯正署台東監獄提供／蔡旻妤台東傳真）

法務部矯正署台東監獄日前舉辦「是愛吧！母親節電話懇親活動」，盼家庭連結支持收容人。（法務部矯正署台東監獄提供／蔡旻妤台東傳真）

法務部矯正署台東監獄日前舉辦「是愛吧！母親節電話懇親活動」，盼家庭連結支持收容人。（法務部矯正署台東監獄提供／蔡旻妤台東傳真）

法務部矯正署台東監獄日前舉辦「是愛吧！母親節電話懇親活動」，讓入監服刑的收容人們能透過電話傳遞親情，強化家庭連結；不論是待在家中苦苦守候的母親、嗷嗷待哺的兒女，甚至是一肩挑起家中經濟支柱的髮妻，都能藉由這次的活動聯絡情感增加家庭溫暖。此外，現場提供消毒酒精及棉球供參與收容人擦拭話筒使用，並全程要求戴口罩，避免群聚傳染。另外，對於撥打電話卻沒接通的收容人，現場也提供諮商輔導，協助其調適情緒。

現場有位陳姓收容人表示：「想到自己因為不能安全駕駛誤事，需要入監服刑6個月，剛入監時對我來說就是個煎熬，連女兒要考護專都沒有辦法去陪考，這陣子非常擔心她的狀況，今天聽到女兒很自信的跟我說考上慈濟護專了，真的是很替她驕傲。」

而另1名邱姓收容人則說：「這已經是我第8次參加電話懇親活動了，今天打給父親關心他的身體狀況，這幾年也感謝他的幫忙，讓我在監所的日子不用擔心，只是看到退休的父親為了我這樣奔波，心中難免覺得有些慚愧，雖然母親過世的早，但父親也是一肩扛起這個家，父代母職，復歸社會後絕對要好好工作，讓父親不用再那麼辛苦了。」

台東監獄表示，掛上話筒後，就代表1個家庭連結的完成，這些收容人所需要的絕對不只有來自社會團體的關懷，更重要的是家庭力量的支持，聽著現場的聲音，有哭聲、有笑聲，更多的是帶著喜悅的哽咽，期盼透過這些力量能讓他們重新出發。

林順斌典獄長表示，本次電話懇親活動特別感謝中華電信股份有限公司台東營運處協助，提供289位收容人報名參加。監所內的收容人因為過去犯錯入監服刑，家庭的溫暖也隨著時間漸漸失溫，本日的活動對於他們來說，是比什麼都重要的鼓勵。而從參加電話懇親收容人的表情上，不難發現辦理活動的意義，已深深烙印在他們的心中。

(中時 )