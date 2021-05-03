台中孫姓男子前年要求父親給他1000萬元投資生意遭拒，他竟抬腳踹踢70歲的父親，再將其頭部抬高往下重摔數次，最後拿取一旁「請勿停車」的路障鐵牌砸死對方；歷審考量孫男患有精神疾病，殺父時辨識力顯著降低，減刑後判處無期徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

2019年7月25日中午，孫男到父親的住處索討錢未獲同意，隔天下午他再度向其父催討該筆款項未成，即質問對方是否與其前妻通姦，其父亦未予回應，孫男於是認為父親默認確有此事，乃與其父發生爭執。

孫男毆打70歲的老父，再將其父自3樓一路拖行至1樓門口，復以鋁門窗大力敲擊其父脖子，待其父爬起後，他又將父親摔倒在地，並用手抓住其父腳部將其身體放在鋁門窗上，將鋁門抬高後往下重摔。

孫的外公聞到聲音前來勸阻，孫男掌摑外公的臉部，再用三角錐朝其丟擲，他排除外公的制止後，繼續毆打父親，拿「請勿停車」之路障鐵牌砸向已倒臥在鋁門窗上之其父頭部等處，致其父受有蜘蛛網膜下腔出血、硬腦膜下出血等傷，送醫後急救後仍死亡。

一審、二審酌以醫院鑑定報告，認為孫男因罹患器質性精神病影響，致其行為時之辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，有顯著降低程度，減刑後判處無期徒刑，宣告於刑之執行完畢或赦免後，令入相當之處所施以監護處分3年，上訴後，最高法院駁回確定。

(中時 )