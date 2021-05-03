搶端午粽禮商機，台南晶英酒店除推出干貝叉燒粽、滿漢鮑魚粽，老饕指定麻油雞腿粽、以及新品少女系甜味粽夏動物園外，今年並再次與「廣富號帆布行」聯手推出「晶霸粽香福袋」，盛裝共五顆美味鹹粽，提袋選用獨特迷人孔雀藍，傳遞活潑氣息。

台南晶英干貝叉燒粽，選用肥瘦適中的後腿豬肉，以經典粵式料理手法製作蜜汁叉燒，油香帶甜加上肉質口感紮實，再搭配整顆鮮甜軟嫩的干貝，用料豪氣澎湃實在滿足。滿漢鮑魚粽則由主廚遵循南台灣傳統古法製作，將生糯米與特製滷汁均勻拌過，接著放入鮑魚、豬肉、蛋黃、栗子等餡料一同裹進粽葉，以大火水煮至糯米與餡料完全融合，細緻綿密的黏著程度恰到好處。

往年熱賣的台式經典麻油雞腿粽今年亦回，台南晶英中式點心主廚吳睿桓全新改良版，嚴選西港地區盛產的胡麻油與薑片煸香，放入台灣土雞肉拌炒後再倒入些許米酒提味，鎖住雞肉的精華，糯米先將米粒蒸煮熟透，再以香氣濃郁的麻油雞湯汁澆淋，確保米粒完全吸附麻油香氣，整體口感溫潤不過分黏膩。為增加端午過節樂趣，主廚也以麻糬Q彈口感為發想，設計創意甜粽粽夏動物園，口味包含抹茶、芒果、洛神、紅豆、乳酸、奶茶等共六種，外型呆萌超可愛，絕對秒殺您的少女心。

此外，台南晶英酒店也將在6月5日、6日、12日、13日兩個週末於四樓池畔水晶廊舉辦端午特別企劃「粽」藝教室，帶領小朋友們瞭解節慶文化與習俗，並由主廚手把手教學DIY甜粽體驗，活動結束再致贈兩顆動物造型粽作為伴手禮，活動費用每位780元，名額有限敬請把握機會。

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