台中一中近日舉辦校慶，有網友發現，學生在擺攤時發揮創意，把射氣球「結合當地文化」，畫上「標哥」當招牌，寫上「肖年ㄟ，欲拍銃嘸」，創意擺攤引發討論；而今(3)日前立委顏寬恒也在臉書上做出回應，幽默表示「爸爸現在不做消波塊了，都在做水餃」。

1日網友在PTT上發文表示，在台中一中的校慶中注意到一個射氣球的攤位，該攤位上頭寫著「台中風情體驗」，更在招牌畫上「標哥」拿著槍說「肖年ㄟ，欲拍銃嘸」，身前還擺著台中名產辣椒醬，超有創意的招牌讓網友們都笑瘋了，直呼「高材生就是創意」、「一張圖就有好多元素XD」、「消波塊警告」。

對此，顏寬恒在臉書發文回應，表示「爸爸現在不做消波塊了，都在做水餃」，幽默回應台中一中的同學，表示同學們應該趕快追上最新進度，更打趣表示，同學們可以跟他聯絡，他私人贊助一箱水餃，下屆校慶改賣標哥水餃，「保證比消波塊好吃！」

顏寬恒大氣的回應引來一片讚聲，國民黨副秘書長李彥秀也在文中大讚顏寬恒的回應很棒，顏寬恒表示學生們的創意十足，把爸爸畫的很不錯，不過現在顏清標的頭髮沒有那麼黑，而且已經當阿公的他已經沒有這麼兇、很慈祥的。

(中時新聞網)