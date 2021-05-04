和某位同事一起進行專案，他總是拖拖拉拉；另一位同事每次都大聲和別人討論工作，干擾你工作……。遇到這樣的同事，你會怎麼辦？有些人選擇忍耐不說，但心理學家強調，若放任這樣的負面心態不管，會影響到自己的生產力和身心。

專欄作家佛薩（Stephanie Vozza）歸納專家建議，在快速企業雜誌（Fast Company）指出，面對同事令人困擾的行為，與其忍氣吞聲，不妨運用以下四個方法，讓同事有改變的機會，你們共事起來也會更順利：

1.說出你的不滿。你可以禮貌地跟同事說，他們的哪些行為讓你感到困擾。這個方法簡單卻有力，能避免你因為這些困擾而生產力下降。此外，你也可以藉機和同事溝通彼此對工作的期盼，找出雙方相同和不同的地方。

譬如，一位員工受不了同事沒有馬上處理合作的專案，但經過溝通後發現，是因為同事手上有其他更急迫的工作需要先處理。經過溝通，雙方往往能知道彼此的期盼，並達到共識，或至少你會了解同事為何會有那些行為。

2.再次確認你的反應，是否受到其他事情影響。有時候，生活中的其他事情，會影響人們在工作上的反應。因此當負面情緒出現時，應該先找出背後的原因。這不是要你自我評判，而是思考「我的反應合適嗎？還是有其他事情影響我的情緒？」有時，你會發現可能是因為其他事情，或是你和同事的價值觀不同，讓你產生負面情緒，而不是因為同事這個人。

例如，有一位員工發現，只要Ａ同事上班遲到，他就會很生氣。後來他發現，在自己的觀念裡，「遲到是不尊重他人的行為」，因此每當這種情況發生時，他就會覺得不受尊重。

他和對方溝通後了解，對方是為了送小孩上學才會遲到。這讓他不只產生了同理心，也不再受負面情緒所困。嘗試理解自己和同事，你可能會因此發現，同事並不是故意讓你不開心。

3.別忽略同事的優點。人們常會因為不喜歡某些人，而放大他的缺點，認為他這個人不好，也就是所謂的「月暈」效應（halo effect）。想避免這個傾向，可以試著找出他擅長，且能為團隊加值的事情，並聚焦於那些事情上。

4.重拾你的注意力。令人困擾的同事可能會令你分心，但你依然要努力重拾注意力，專注在你的任務和專案上，試著忽略那些干擾。可行的做法包括，列出一個待辦清單、冥想、起來走動一下，或是換個工作地點。

(本文摘自 《EMBA 世界經理文摘 417期》)

《EMBA 世界經理文摘 417期》

(中時新聞網)