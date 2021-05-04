能率集團旗下第一化成控股（開曼）股份有限公司（2250，IKKA-KY），4日舉辦上市前業績發表會，成為第一家來台上市的日本企業，預計本（5）月底掛牌。

IKKA-KY主要業務為提供客戶精密塑膠零組件及模組的設計、製造服務，屬日本汽車供應鏈Tier2製造商；該公司產品主要運用於「汽車及電動車」、「衛浴家電」、「電動工具機」等，其中以汽車市場應用占比最高，約占60％。IKKA-KY第一季營收9.63億元、年增16％，稅前淨利0.71億元，EPS達2.37元、年增243％。

IKKA-KY汽車事業的主要客戶為日本住友電裝、AISIN等日系一階供應廠，終端銷售產品包括EPB（Electrical Park Brake） 電子剎車系統、電裝系統、轉向系統、車體配件；衛浴家電主要終端客戶為TOTO，主要產品為智能免治馬桶自動開關模組之零組件及模組等；電動工具機主要客戶則是德國大廠BOSCH。

相比同業的單一產品提供，IKKA-KY是業界少數能夠做到設計、開發、代工一條龍的汽車零組件製造商，不只是單一服務，在為客戶代工時，也能同步進行專屬設計以及在開發上提供專業建議。除了汽車事業外，在衛浴家電及電動工具產品上，也由於該公司擁有較高的技術含量，以及許多模組設計開發及量產的經驗，成為IKKA-KY為倍受青睞又不易被取代的關鍵優勢。

為滿足客戶需求提供更多元的服務，IKKA-KY版圖擴及全亞洲，在各地區皆有設廠，如：電子手煞車、衛浴家電零組件生產銷售的日本廠及中國廠；以繼電盒零組件生產銷售的越南廠；以電動工具機齒輪箱生產銷售的馬來西亞廠。此布局除了能夠更近距離提供原有的日系客戶外，也可開拓新興零件需求市場。

據了解，目前日本九大車廠中，已有六家建構「十年經營計劃」，預計將電動車列為未來發展首要目標，其中IKKA-KY零組件供應的終端車廠豐田、日產、本田也都針對未來十年內EV全球銷售數量訂定目標，並透過投資目前在日本的e-Mobility Power電動車充電公司，用以加快日本電動車充電設施腳步，勢必要在電動化市場大餅中占有一席之地，而在電動車情勢看漲的同時，對電動化相關零件需求也渴望大幅提升，公司今年營運表現值得期待。

除電動車需求提升外，因汽車產業買氣復甦帶動相關產品業務業績回升，對於一般汽車的需求也有所增加，身為日系車廠Tire2供應鏈，有很多國際戰略車種的關鍵零組件皆是IKKA-KY提供，例如豐田的CAMRY、RAV4、本田CR-V。此外，眾多車種採用的標準件、共用件電子手煞車也是該公司主要的營運動能。從產業趨勢以及其財報數字來看，IKKA-KY非但沒有在疫情局勢下受到影響，反而穩定前行，前景可期。

(工商 )