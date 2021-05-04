台灣飲料茶市場蓬勃發展，年銷3萬多公噸茶葉，其所產生的茶渣量十分可觀，尤其罐裝飲料廠面對逐年上漲的清運費更是相當困擾，並且增加處理成本。農委會茶業改良場與食品工業發展研究所共同研發利用茶渣微生物醱酵技術，將茶渣接種優勢菌種進行醱酵培養，運用這些醱酵過的茶渣製作禽舍墊料及貓砂添加物，具有除臭與抑菌等功能，可讓茶渣循環再利用，更可以減省3億元的清運費用。

茶改場場長蘇宗振表示，茶葉沖泡萃取後僅剩茶渣，但因茶渣含水量高達90％，運輸不便、焚燒困難，如果幾天不處理即會產生腐敗臭味。因此與食品所跨領域合作，利用特定菌種搭配加工技術，可讓茶渣變成帶有宜人香氣的墊料添加物。

蘇宗振指出，經過農科院動科所試驗研究證實，茶渣墊料具有相當良好的除臭效果，添加於飼料亦可使畜禽糞便的臭氣分子顯著降低。以目前台灣每年產生約30萬噸茶渣，處理茶渣必須花費額外成本，以清運1公噸茶渣需要1,000元計算，需花費3億元以上清運費用，若能加以再利用，除可節省清運成本外，亦可創造額外附加價值。

茶改場說明，傳統禽舍墊料使用稻穀粗糠、麩皮等材料，但家禽排泄糞尿會產生臭味，且墊料用久也會滋生病原菌。而茶渣微生物醱酵技術可讓茶渣成為更好的墊料材料，加上該菌為優勢菌種，除可抑制腐敗微生物滋長，同時降解氨氣等臭氣分子，醱酵後的茶渣具有香味，乾燥處理後可以做為墊料添加物。

茶改場強調，茶渣接種微生物具有相當的技術門檻，因茶葉本身的機能性成分具抑菌效果；因此，篩選菌株時會受到限制，而接種不同的菌株也會產生不同的氣味，而茶改場所運用的技術篩選出的菌株接種於茶渣上可使其帶有宜人的熟果香。

茶改場指出，「茶副產物(茶渣)微生物醱酵技術」是農委會科專計畫「微生物醱酵技術於茶副產物之加值應用」的成果產出，採非專屬授權，不過，想要技轉的廠商，需為具有微生物醱酵設備與能力的業者。

(工商 )