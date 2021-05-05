是方(6561)今(5)日宣布，佔地達5000坪的新建IDC機房、規劃1,800個機櫃，預計2023年正式啟用，可望挹注是方中長期營運之動能，並順勢進軍東亞市場，另外，是方繼3月下旬與菲律賓PLDT Global跨國成功結盟之後，目前也已陸續和泰國、印度等東協國家電信夥伴簽訂合作協議，共同打造東亞最強電信聯盟。

董事長吳彥宏表示，台灣位於東亞樞紐位置，直連東北亞、東南亞與中國市場，是方身為台灣IDC服務領導廠商，運營國內最大電信市集，更是台灣雲服務、海纜與網際網路主要閘口。第4棟IDC完工後預計2023年底啟用，將增加50%機房使用面積，可大幅增加是方中長期營運之動能。

此外，台商因受到中美貿易戰及全球供應鏈重組影響，是方也將營運方針瞄準台商轉往東南亞布局的龐大商機，除了3月下旬與菲律賓PLDT Global結盟外，目前已陸續和東協成員泰國、柬埔寨、印度、新加坡等當地指標性電信公司進行合作協議簽訂事宜；因此是方也持續擴大海纜國際骨幹服務，預計今年國際骨幹網路頻寬合計將達到600G的目標。

總經理劉耀元指出，為了追求更快速，更彈性的跨國服務，是方正在規劃全新智慧交換連結服務平台(Chief Connectivity Intelligence eXchange，簡稱CIX)。透過CIX，是方與東協合作夥伴即可相互支援提供服務給企業客戶。例如，台灣客戶需要海纜連接到菲律賓機房購買當地網路，或是越南台商需要VPN連回台灣，皆可以是方為窗口利用CIX平台在最短時間內提供服務，為是方爭取更多的跨國商機。

是方也公佈首季財報，單季合併營收6.89億元，營業毛利3.12億元，毛利率45%，稅後盈餘1.67億元，年增率13%，每股獲利達2.38元，累計季營收已連續10季創造高峰，其中以IDC及雲端應用服務最為搶眼，全面拉首季技營收、毛利率以及EPS的表現。

(時報資訊)