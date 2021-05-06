中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨在例行記者會強硬表示諾富特是地方權責，引爆中央地方互甩鍋爭議，桃園市長鄭文燦6日面對大園在地議員質詢時，再度重申檢疫的機組員是民航局監督、觀光飯店是觀光局主管、檢疫飯店才由桃市府檢核，已和陳時中、交通部長王國材達成共識，也會蒐集諾富特違規樣態交給觀光局開罰。

大園在地議員游吾和6日總質詢時直言，機場和大園在地居民只有一牆之隔，面對諾富特疫情地方也擔憂不已，也問及諾富特到底歸誰管理。

「諾富特有人跟地的特殊性！」鄭文燦說，一般防疫旅館是地方政府權責，但因機組員有特殊規定，由民航局管理，像是長榮、華航檢疫期原本是7天，跟一般入境旅客14天不同，並且要經過PCR核酸檢測之後，才能結束檢疫，同時也必須要造冊列管，但都不是向桃園市政府申報。

鄭文燦說，去年8月中央疫情指揮中心要求民航局及華航，機組員檢疫處所也要符合防疫旅館的規範，但華航只將外籍航空公司機組員住的二館提出申請，一館的確沒有申請，因為一館還有餐廳、會議廳、宴客廳等，動線無法區隔會造成防疫風險，他直言，市府曾實地勘察，一館若成防疫旅館，這些業務將無法營業。

「有些不是地方職權仍會面對！」鄭文燦說，已與交通部協商，諾富特造成旅客和機組員混居的情況，市府會清查徹底，隱匿部分是否涉及賠償、以及動線人員交織的違規樣態，都會移送給觀光飯店主管的觀光局，由觀光局裁罰。

鄭文燦強調中央地方要防疫同心、面對困難、解決問題，重點是知道破口或空窗在哪，他再度呼籲，機組員管理制度不同、風險也不同，不能採分層管理，重申未來一定要獨棟管理，會跟中央一同面對，「防疫沒有結束或彈性疲乏的空間，堅持最後一刻才是勝利！」

諾富特爆混居中央地方互甩鍋 陳時中：執行起來有漏洞

(中時 )