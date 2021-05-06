衛福部長陳時中6日表示，因應近期華航所屬機組員多起確診事件，為阻絕病毒傳播鏈，自今日起提升該航空機組員之檢疫措施規格及配套，調整措施如下。

第一，入境旅遊疫情第三級地區(長程航班)：(1)檢疫：5天居家檢疫+9天加強版自主健康管理。(2)採檢：第5、14天採檢「咽喉/鼻咽拭子」，第7、9及12天採檢「深喉唾液」。

第二，當班往返且未入境旅遊疫情第三級地區(短程航班)：(1)檢疫：14天一般自主健康管理。(2)採檢：第7天採檢「深喉唾液」，第14天採檢「咽喉/鼻咽拭子」。

陳時中說，上開措施將視航空公司外站管理情況、清零計畫執行情形、自主健康管理落實情形及疫苗施打狀況，滾動式檢討機組員檢疫措施。

指揮中心重申，請交通主管機關本於權責督導國籍航空公司及機組員管理措施，確保外站管理並強化零接觸當地人，透過修訂作業原則、查核表及人員教育訓練等，確實要求航空公司落實執行。

(工商 )