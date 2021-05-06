【愛傳媒獠次郎專欄】「阿彌陀佛，是本座失禮在先，來此之前，未至天后宮晉見聖母，還請見諒。」

「佛祖過謙了，客氣話本宮就不多說，言歸正傳，不知佛祖前來旗山所為何事？」

「實不相瞞，本座來此，正為了之前『帝爺鬥媽祖』的事情而來。」

「這事兒，新惠姐的確是太過衝動了，但佛祖不是已圓滿解決了嗎？」

確實，論資歷，新惠宮媽祖還是長於旗山天后宮。雖然旗山天后宮是清嘉慶十年（西元一八零五年）由台灣知縣薛志亮，有鑑於當時發生「海賊王蔡牽」事件，他至府城武館街召募義民護城和六堆義民軍援鳳的影響，因此在旗山倡建天后宮，欲藉宗教信仰以凝聚民間力量，就像是「內埔天后宮」一樣，在重要時刻成為民間動員的基地。

但沒想到隔年清嘉慶十一（西元一八零六年）蔡牽事件平定後，薛志亮於嘉慶十二年（西元一八零七年）調職，不久病逝，旗山天后宮的興建也因此延宕。

等到相隔十年後，清嘉慶十六年（西元一八一六年）才由吳廷棟、李大模、陳其祿先後三位巡檢與蕃薯藔街眾商號捐款下開始興建，於道光四年（西元一八二四年）完工，僅經道光二十四年（西元一八四四年）重修。但新惠宮則是在清乾隆二十年（西元一七五五年）就已落成，只不過歷經水患遷建等種種波折，所以不似旗山天后宮可保存的這麼完整。

也或許就是因為如此，新惠宮媽祖對於水患處理才會這樣堅持，而導致與帝爺公鬥法之事的發生。

「阿彌陀佛，紛爭雖解，但後患未除啊，下淡水溪（高屏溪）經過這一番折騰，已影響到其上游的楠梓仙溪和隘寮溪，水患有往北擴大的趨勢，所以本座此來，就是要長駐在這兒，壓制水患發生。」

「本宮多謝佛祖來此相助，但佛祖在這兒究竟要如何防範水患的發生呢？」

「阿彌陀佛，此地乃『毛蟹穴』，為出水吉穴，只要控制住這兒，水患便不易發生。」

這時在一旁的九蓮姑娘忍不住說：「媽祖娘娘，祢別聽祂的，此地乃小女子先葬在這兒的，祂一來，就想把我給趕走，還請媽祖娘娘為小女子作主！」

「本座絕無此意，姑娘祢誤會了。」

「九蓮姑娘，既然佛祖有意在此長駐，以扼制水患，而祢也不願遷離，本宮建議，倒不如祢就拜入佛祖門下，跟隨其修行，不僅業力大增可回報父母，比鄰而居，亦可共享香火奉祀，早登仙籍，不知意下如何？」

「阿彌陀佛，善哉善哉，如此甚好，如此甚好。」

「既然媽祖娘娘都這麼說了，那小女子就聽祢的，佛祖在上，請受小女子一拜。」

「九蓮姑娘快請起，從此之後，祢我就以師徒相稱，知道了嗎？」

「是，師尊。」

「善哉善哉。」

「事情既已解決，那本宮也該回去了。」

「阿彌陀佛，恭送聖母回鑾。」

「起駕。」

只見風雨隨著媽祖鑾駕離開後，這場「帝爺鬥媽祖」的風暴也總算是圓滿結束了，留下的，只有這些傳說⋯⋯

作者本名劉自仁，台灣大百科徵稿比賽兩屆冠軍，著有《台灣奇廟故事》等著作

照片來源：作者部落格

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