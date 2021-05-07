【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】許多外地民眾走到新北市板橋區林家花園附近，都會看到一個非常奇特的景象——一棟大樓的高層外牆，居然掛著一個超級巨大的鐵籠（見照片，愛傳媒記者攝）！

這個巨大的鐵籠，莫非是一座真實版的空中監獄？還是超大的鳥籠？鐵籠的高度相當於一層樓，要關人的話，可以關好幾位；如果是要關鳥，恐怕連翼手龍也關得進去。

這個巨大的鐵籠到底是什麼？跟底下的板橋派出所有關係嗎？原來這是當初建築設計師的設計，真實的功能是景觀陽台，至於造型也不是鐵籠，而是「宮燈」，屬於公設的一部分。這是要呼應舊板橋城的林家花園與慈惠宮等傳統建築，希望能夠成為當地的地標。

板橋慈惠宮日前舉行了媽祖遶境活動，因政府防疫措施，今年縮小規模，但還是吸引不少外地民眾，這座「空中監獄」果然吸引不少話題。

對於有外地的民眾詢問這座超大的特殊籠子到底是什麼，當地居民早已習慣，不少人都能說出那個大鐵籠就是「宮燈」，至於像不像，又為什麼要製作超大的「宮燈」，答案就眾說紛紜了。

可以肯定的是，這座宮燈造型的超級大鐵籠，確實成為了當地的知名地標，讓前來府中捷運站附近的民眾，除了老字號的林家花園、黃石市場以及慈惠宮之外，多了一個可以拍照的景點。

(中時新聞網)