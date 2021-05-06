撞死知名媒體人黃暐瀚母親的美髮師供稱肇事前沒喝酒，是車禍後太緊張，才去附近超商買啤酒來壓驚，遭法醫高大成打臉，剛喝下肚的啤酒根本測不到，不過毒理學專家招名威表示：「我試過，其實不然」，若一口氣喝完1000c.c.的海尼根，立刻用機器做酒測，數值可達0.25，已經超過0.15的標準。

方姓美髮師事發後第一時間跑到附近超商買啤酒喝，又拖了5分鐘才報案，疑似想為酒駕脫罪，高大成分析，剛喝下去的酒，檢測測不出來，因為你的胃還沒吸收，喝了酒之後，要在血液裡產生酒精濃度，至少20到30分鐘。

法醫高大成表示，剛喝下肚的啤酒，酒測測不到，毒理學專家招名威揭背後真相表示，其實不然。示意圖非當事人。(中時資料照）

高大成說啤酒喝下去當下測不到，恐讓部分民眾認為，剛喝完啤酒可逃過酒測，招名威今天在臉書揭露，其實立馬就可以測得出來。招名威指出，之前曾讓受試者一口氣喝1000c.c.的海尼根，立刻用機器做酒測，結果數值是0.25，超過酒測0.15標準。

招名威解釋，剛喝完酒，雖然大量的酒精還停留在胃裡，但吐出來的氣不只來自於肺部，還有一大部分也會從胃出來，在喝完酒半個小時之後，胃裡的酒精被胃和小腸吸收了一大部分後，就會進入血液循環，這時吐氣出來的酒精才是全部從肺部出來，此時的酒測值顯示0.18，也是超標。

招名威說，喝完1000c.c.的啤酒，至少要過1個小時或更久之後，酒測值才會低於0.15。對於方姓美髮師酒測值達0.4，招名威指出，依濃度比例計算，若酒測值要達到0.4，必須至少要一次喝2000c.c.左右的啤酒，只喝一罐500c.c.的啤酒是不可能達到這個數字的。

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