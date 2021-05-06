餐飲人流大爆發，王品集團第1季合併營收47.2億元，站上歷史高點，年增59.26％，稅後淨利1.4億元，改寫6年同期紀錄，年增191.71％；每股稅後盈餘(EPS) 1.8元，同創6年新高。

受惠台灣疫情穩定，在國內景氣回升、股市熱絡驅動下，推升餐飲消費動能，Q1多個連假也刺激聚餐需求，帶動台灣事業群Q1營收達31.1億元，破同期歷史紀錄，年增29.82％。大陸疫情同樣趨緩，消費觸底反彈、餐飲需求暢旺，大陸事業群Q1營收16.1億元，年增183.71％，顯示大陸在疫情逐漸平穩後，消費者傾向選擇到信賴感強的品牌用餐，帶動大陸事業群營收穩步上揚。

王品集團同時公布4月自結營收為14.8億元，再創同期歷史新高，年增70.93％。台灣餐飲市場熱絡，清明連假帶動消費，台灣事業群4月營收9.9億元，歷史同期首次突破9億元大關，不但刷新紀錄，也是營收連續第12個月改寫近年新高，年增61.48％。2021年1-4月台灣累計營收40.9億元，超越2019年1-5月累計營收，表現大幅超前。

大陸事業群4月營收4.9億元，較去年同期大增93.81％，看好和牛火鍋吃到飽在大陸市場的發展潛力。

(中時 )