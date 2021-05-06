苗栗縣長徐耀昌從出任頭份鎮以來，一直非常關心米粉街防汛工程。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌，6日上午邀請水利署第2河川局長楊人傑赴米粉街會勘研商防汛工程。（謝明俊攝）

米粉街中港溪畔護堤只是臨時堤防。（謝明俊攝）

頭份市尖山里米粉街因地勢低，過去遇到颱風豪就成水鄉澤國。（謝明俊攝）

頭份尖山里米粉街排洪渠道因水位過低，經常發生無法排洪問題。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌，6日上午邀請水利署第2河川局長楊人傑赴米粉街會勘研商防汛工程。（謝明俊攝）

頭份市尖山里長林春旺說明尖山米粉街每遇大水被淹情況

頭份市尖山米粉街，除了是知名米粉產地外，也因臨近中港溪，是頭份市內地勢最低區域，過去經常在面臨颱風豪雨來襲時，出現整條米粉街泡湯的情況，苗栗縣長徐耀昌從擔任頭份鎮長至今，一直都關心米粉街防汛工程，6日上午特別會同水利署第2河川局長楊人傑赴米粉街會勘，研擬如何改善當地疏洪工程。

苗栗中港溪中下游河道，主要是經由頭份市區，尤其是位在頭份市最南區的尖山里米粉街與中港溪緊鄰，又是河床最狹隘的區段，過去經常面臨颱風豪雨侵襲時，整個米粉街就泡在水裡。

苗栗縣長徐耀昌從出任頭份鎮開始，一直關切米粉街的防汛工程，2013年，米粉街慘遭大水淹掉半層樓高，實任立法委員的徐耀昌立即要求當時的水利署長陳伸賢趕往米粉街現勘，迅速完成米粉街臨時護堤工程，讓米粉街住戶暫時免於大水侵淹。

當時水利署第2河川局興建臨時護堤，堤霸的規模及排水設施，無法與正式堤防相同，加上，沿著河岸興建的排水渠道，因水位較低，遇到中港溪漲大潮時，往往造成積水無法排到中港溪內，導致米粉街內嚴重積水。

為了研擬解決方案，徐耀昌指示縣府水利處團隊，6日上午邀請2河川局長楊人傑率員前來米粉街現場共同會勘研商對策，尖山里長林春旺當場為里民請命，在正式堤防能夠修建之前，希望2河局能夠先行改善排洪渠道水位過低無法洩洪的問題。

2河局局長楊人傑當場提出說明，中港溪在行經當地的行水區域，已涉及部分里民現住範圍，如要修建正式堤防，勢必要請部分居民拆遷，還地於水道，但在徵收等相關問題尚無法有效解決前，2河局會研擬各種有效方案來防止當地水患問題。

(中時 )