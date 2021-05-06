2018年《噤界》全台票房破新台幣七千萬，其獨特噤聲驚悚觀影體驗吸引一票粉絲喜愛，2021年《噤界II》一片仍是由約翰卡拉辛斯基擔任編劇、製片和導演，堅強的卡司陣容包括艾蜜莉布朗、米莉森西蒙斯、諾亞朱佩以及約翰卡拉辛斯基，新加入席尼墨菲和吉蒙翰蘇，該片將在6月9日在台上映。

《噤界II》直接銜接《噤界》的故事，在家中發生致命事件之後，阿伯特一家人（艾蜜莉布朗、米莉森西蒙斯、諾亞朱佩）為了存活下去繼續噤聲的同時，必須面對外在世界的各種恐怖事物。他們被迫前往未知領域，很快就發現透過聲響獵殺人類的外星怪物，並不是潛伏在他們鋪了沙子的道路以外的唯一威脅。

【噤界II】最終預告 - 6月9日 險中求生 戲院見

《噤界》一片的女主角及知名演員艾蜜莉布朗，她在該片中以強烈的情緒演出艾芙琳阿伯特一角。雖然艾蜜莉布朗承認她對於拍攝一部續集電影感到疑慮，但是她後來卻忍不住受到這部續集電影的故事走向深深吸引。編導約翰卡拉辛斯基透露說：「她曾經說過：『你不可能找我演出這部續集電影，』但是後來她卻忍不住問我：『你有什麼想法？』當我告訴她我的想法以後，她就說：『我絕對要演出這部續集電影！』這對我們兩個人來說都感覺非常自然。」

艾蜜莉布朗回想說：「那真的是一個靈光乍現的故事概念，光是這個想法就精彩可期。於是我和約翰漸漸發現，撇開拍攝續集電影不談，我們倆都真的很想探索這個故事概念。如果《噤界》一片以大膽創新的手法，呈現出許多新手家長的心情和感覺，這個全新的故事概念則探索身為一個家長，為了保護小孩迎向未知世界時不受到危險威脅，願意做出多大的犧牲。」

《噤界II》編導約翰卡拉辛斯基總結說：「這部續集電影有第一部電影讓全球觀眾著迷的所有元素，但是艾芙琳和她的孩子們踏出的每一步，對他們和我們來說都是全新的一步，而且跟上一部電影比起來更是步步驚心。阿伯特一家人失去了他們在第一部電影中賴以存活的所有伎倆，從這場浩劫開始以來，他們第一次必須依賴其他人的幫助。這是他們的人生中最可怕的時刻，但也是一場令人看得大呼過癮的冒險旅程。」

(中時 )