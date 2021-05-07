高等法院前法官高明哲，承審最高法院法官蕭仰歸兒子的肇事逃逸案，因念及2人交情，接受關說判蕭子無罪。台北地檢署今依枉法裁判起訴高，起訴書揭露本案評議過程，高曾向受命法官解釋接受關說的緣由，稱「這份恩情不能不還」，希望能獲得諒解跟認同。

起訴指出，蕭賢綸2008年10月6日肇事逃逸，案經基隆地檢署起訴，基隆地院判刑6月，得易科罰金，緩刑2年，應捐公庫3萬元，蕭子上訴高院後，承審合議庭為審判長高明哲、受命法官高玉舜、陪席法官林洲富。蕭仰歸與高明哲是好友，為了讓兒子未來能擔任司法官，因此向高明哲關說，希望判兒子無罪。

2000年1月5日上午開庭前，合議庭一同步行前往法庭，途經法官通道時，高明哲向高玉舜表示，這個案子讓他很為難，高玉舜當場回覆：「沒有空間，很難撤銷」。

開完庭後，合議庭到高明哲辦公室評議，高明哲再度向高玉舜表示，蕭仰歸有找他求情，企圖讓高玉舜改變有罪心證，高玉舜強調原審判決寫得很仔細，還有現場履勘，改判無罪很困難；高明哲不放棄，稱蕭仰歸與他交情很好，蕭賢綸也已與被害人和解，以後要考司法官，「給年輕人一個機會」。

高玉舜仍不同意改判，表示最多撤銷捐公庫部分，高明哲見狀再度說：「他要的不是這個啦，他要的是無罪判決」，因林洲富未具體表示意見，合議庭未能達共識，高明哲向高玉舜表示可先寫判決，其他之後再討論，然後散會。

高明哲想了一想，當天中午先到高玉舜辦公室表示：「為了保護妳，妳寫不同意見書好了」，但高玉舜仍然寫「上訴駁回」判決送交高明哲，高明哲只好說：「不然我寫一份無罪判決，看林洲富在哪一篇判決簽名」，高玉舜同意後，因林洲富在無罪判決上簽名，合議庭最終判蕭賢綸無罪。

高明哲另曾向高玉舜說明接受關說緣由，希望取得諒解及認同。高明哲說，蕭仰歸為這個案件一直憂心不已，蕭曾在他最落魄的時候施以援手，這份恩情不能不還，他們交情深厚，蕭賢綸小時候也和他女兒玩在一起，他是看著蕭賢綸長大的。

(中時 )