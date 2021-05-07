台中市議員張玉嬿7日邀市府官員前往太平區坪林森林公園會勘，要求增設「小心出沒」警示牌，並請專家追蹤防範，避免人蛇衝突。（馮惠宜攝）

台中太平區坪林森林公園有蛇出沒！市議員張玉嬿接獲民眾陳情影片顯示，日前下午有條超過一公尺長的南蛇在公園人行道爬行，由於早晚都有民眾前往休憩運動，她於是在7日邀市府官員前往會勘，要求增設警示牌，並請專家追蹤防範，避免人蛇衝突；市府允諾遵照辦理。

民眾指出，4日下午一點多往坪林森林公園運動時，發現有條1米5左右的黃竭色長蛇穿越紅磚人行道蛇行，隱約可見身上帶有花紋，只見1蛇最後往低矮草叢竄去不見蹤影，因為不知道這隻蛇最終去向，相當害怕，也憂心其他民眾撞到，因而向張玉嬿陳情求援。

張玉嬿說，公園內不管早晚都有不少民眾運動，也有團體赤腳在草地漫步活動筋骨、家庭聚餐，現在發現有長蛇出沒，萬一民眾在沒注意到的情況下太靠近甚至踩到蛇，就有可能被蛇咬到，後果不堪設想，蛇也有被攻擊的危機。

張玉嬿為此7日邀請市府建設局養工處官員和農業局合作的蛇類專家林文隆博士前往會勘。她說，應該豎立「小心蛇出沒」的警示牌，上面註明緊急聯絡電話，提醒民眾注意，同時也請蛇類專家儘速追蹤防範野放，避免人蛇衝突。

中市野生動物保育學會林文隆指出，該蛇是南蛇，中市入侵民宅數量第5多，建議民眾萬一在公園碰到蛇，可撥119電話求助，勿自行出手捕捉或攻擊蛇，避免自身發生危險，如此既可保護人身安全也保護動物性命安全，相互尊重。

市府官員認為，面積廣達11.7公頃的坪林森林公園有專人維護管理，但為免前往運動的民眾擔心，因此將在公園內豎立告示牌，提醒民眾有蛇出沒，並在事發地點置放防蛇專用箱，要求管理員加強防範，讓民眾安全逛公園。

(中時 )