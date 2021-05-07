記憶體大廠旺宏(2337)2021年4月合併營收為38.11億元，展現相當於旺季單月之高檔水準，創六個月以來新高，也為歷史同月新高，較3月增加5.6%，較2020年同期亦增加11.2%。

旺宏電子1月至4月合併營收134.38億元，較2020年同期128.44億元增加4.6%，亦再創歷史同期新高。

旺宏董事長吳敏求預期，今年營運表現將一季比一季好。旺宏日前法說會時，董事長吳敏求表示，目前產能滿載，訂單需求強勁，今年營運將逐季成長，第一季會是今年毛利率低點。

對於漲價議題，旺宏董事長吳敏求指出，現在客戶需求是只要能拿得到貨就好，對價格比較不計較，獲利率也會持續改善。此外，對於NOR Flash今、明兩年都將處於缺貨情況的預期不變。

旺宏第一季稅後淨利9.16億元，年減25%，每股純益0.5元。旺宏第1季營收96億元，年增2%，創歷年同期新高。毛利率達34.3%，較去年同期拉升3個百分點。只是投入很多資源開發3D NAND Flash，研發費用增加，加上業外匯兌損失影響，旺宏第一季稅後淨利9.16億元，年減25%，每股純益0.5元。

(時報資訊)