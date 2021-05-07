65歲蘇姓女子疑因與丈夫爭吵，今（7日）傳了一張機車照片給女兒後音訊全無，新北市新店警分局獲報，與消防員於下午3時許在新北市碧潭離岸約3公尺處發現蘇女，但蘇女已無生命跡象，緊急送往新店慈濟急救仍宣告不治，警方正進一步釐清死因。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時 )