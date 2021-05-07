婦人與夫爭吵後失聯 新店碧潭尋獲屍身 16:112021/05/07 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警消於下午3時許在新北市碧潭離岸約3公尺處發現蘇女，但蘇女已無生命跡象，緊急送往新店慈濟急救仍宣告不治。（葉書宏翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 65歲蘇姓女子疑因與丈夫爭吵，今（7日）傳了一張機車照片給女兒後音訊全無，新北市新店警分局獲報，與消防員於下午3時許在新北市碧潭離岸約3公尺處發現蘇女，但蘇女已無生命跡象，緊急送往新店慈濟急救仍宣告不治，警方正進一步釐清死因。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 60歲婦人也不放過 高雄摸乳大王再犯機會高裁定羈押 高中女學霸車禍斷魂家屬缺錢修補遺體 76行者遭托夢完成遺願 (中時 ) #爭吵 #碧潭 #蘇女 #新店 #丈夫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 分手後網路霸凌害死女醫師 法官重判前男友坐牢7月不得緩刑 14:422021/05/07 社會 找到祖母牙齒 中正女大生失蹤14年成謎 檢警搜到關鍵證物 16:142021/05/07 社會 阮男扯上兩人失蹤案 與人間蒸發14年的劉女曾交往 16:582021/05/07 社會 造謠蘆洲國小、湧蓮寺有確診者 轉傳4人遭警法辦 11:072021/05/07 社會 專訪／吳可熙遭鬼壓床夢中敬業喊：我還要拍片 丁寧洗澡驚見男鬼「相遇當作緣分」 03:052021/05/07 娛樂 失智老婦街頭遊走 警認出身分護送返家 16:032021/05/07 社會 基隆捕蟹船火燒船11船員跳海逃生 9人獲救船長兄弟下落不明 10:132021/05/07 社會 弘道送蛋糕 百歲人瑞擁失智妻喜極而泣：太久沒客人來我家了 14:562021/05/07 寶島 鴛鴦盜買手搖飲竊捐款箱藏外套 電眼全都錄鎖定身分追緝 15:142021/05/07 社會 琉球籍漁船觸礁3人獲救1失聯 陳姓父子感謝「綠島之星3號」 14:492021/05/07 社會 印度新冠肺炎疫情失控 展望會急供製氧機 12:202021/05/07 生活 社會熱門新聞 找到祖母牙齒 中正女大生失蹤14年成謎 檢警搜到關鍵證物 - 社會 性感女神元元與閨蜜鬧翻 陳甯亞告妨害名譽不起訴 - 社會 連劈2女患者 美女醫控醫師丈夫：還帶回家嘿咻 - 社會 400萬保時捷拍賣25萬流標 下一場日期曝「車主無權反對」 - 社會 民眾誤輾警腳猛求情 桃園警嗆：道歉有用警察就不用幹了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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