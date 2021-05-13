中央流行疫情指揮中心今（13）日公布新增13例本土個案，且多數與獅子會前會長有關，確診者足跡不斷擴大，繼SOGO復興館昨天提早打烊消毒後，信義區商場Neo19今天也宣布，因疫情關係，下午5點暫時休館，進行閉館消毒。

位於台北市信義區松壽路22號的商場Neo19，今天下午突然在官方臉書公告，因疫情關係 ，Neo19商場本日17:00進行閉館消毒，暫時休館 ，明日正常營業，引起外界恐慌確診者足跡擴及信義區。

信義區商場Neo19宣布，因疫情關係，下午5點暫時休館，進行閉館消毒。(圖/截自Neo19臉書)

根據指揮中心今天公布的確診者足跡，案1203相關群聚確診者曾在5月8日到信義區松壽路的醐同燒肉用餐，有其他店家老闆接受媒體採訪時無奈表示，因為有確者有來這棟用餐所以提前休息，為了防疫需要關閉消毒。

案1203相關群聚確診者曾在5月8日到信義區松壽路的醐同燒肉用餐。(圖/指揮中心提供)

繼昨（12）日SOGO台北復興館提早閉店進行全面環境清潔消毒，同時要求復興店全體百貨專櫃人員做自主健康監測之後，京站時尚廣場小碧潭店也於今天稍早接獲衛生局通報，表示有確診足跡到過小碧潭店，雖然目前還在疫調中，但小碧潭店已主動提高防疫規格，下午2時半就已全館閉店清潔消毒。

現在又傳出確診者足跡疑現信義區，Neo19也公告封館消毒；此外，根據指揮中心今天公布的足跡，有個案曾到林口三井Outlet，業者仍在了解狀況中。

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(中時新聞網)