上流社會貴婦原來並不好當！李甫英（又譯：李寶英）與金瑞亨攜手演出新作《我的上流世界》，兩人出席7日新戲記者會，李甫英對於自己要演「可愛且討喜的模樣」很茫然；這次終於成功晉級為真正的上流貴婦，金瑞亨笑稱：「完全無法相比！這次有人幫忙開車門耶，家裡大到沒辦法用走的。」2人首次當妯娌，戲裡相敬如賓，戲外李甫英一直黏著金瑞亨感情好，金瑞亨不忘開雙關語玩笑讓李甫英開懷大笑。

李甫英與金瑞亨雙雙首次挑戰不同以往的角色，反應相當逗趣。李甫英透露編劇一開始把自己所飾演的徐熙秀描述得婉如白富美般可愛，而且還要演出很討人喜愛的感覺，但是個性始終如一直率坦蕩無祕密，「到底要如何演出可愛的感覺」讓李甫英感到相當茫然與困惑。她形容這挑戰像是演技的絆腳石，很煩惱到底要怎麼演出可愛的感覺。不過到了故事中段她在得知一個重大的祕密後，要如何堅強冷靜面對、維持原本個性學會堅強處理，將是自己要挑戰的部分。

之前以小三和想要變有錢的瘋狂私人老師等角色讓觀眾印象深刻的金瑞亨，這次被問到成為上流社會的財閥長媳，跟之前作品中的富裕程度有何不同時，金瑞亨先回答由於從沒演過這樣的角色有點尷尬且不適應這樣的「生活」，隨即又逗趣地表示跟之前的角色相比「完全無法比較！這次有人幫忙開車門耶，而且身邊還有秘書跟著，家裡大到沒辦法用走的」，展現出劇中場景之用心。

有趣的是李甫英還裝作很傷心地表示，這次對於角色接下來的發展她可不能「爆雷」太多，因為曾經有次看到自己接受訪問的影片，發現爆雷部分都被電視台以「嗶」聲消音帶過，深知爆雷的「下場」笑稱現在回答都會特別小心。

劇中相敬如賓的李甫英與金瑞亨，其實在戲外感情相當好，李甫英笑著表示透露兩人對手戲不多，所以每當碰到面時自己就會像個小跟班一樣追著金瑞亨分享最近發生的事情，兩人也彼此扶持鼓勵著對方，讓金瑞亨聽完立即笑著說：「謝謝弟妹！」。

《我的上流世界》以女性為關鍵主題，這次不同以往「惡女」形象的金瑞亨笑稱，雖然不知道自己到底有沒有這種特質，不過在飾演鄭瑞賢的時候有努力展現出優雅、知性美的感覺；而當講到「知性」二字的時候，因為跟李甫英的星老公「池晟」發音相同，金還不忘俏皮看了一下李，李也立刻笑了出來，展現出兩人之間的好默契。《我的上流世界》本月起每週六日晚間10點在Netflix獨家與韓國同日播出。

(中時 )