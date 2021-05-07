八吋晶圓代工廠世界(5347)2021年4月合併營收約為31.71億元，比3月新高35.84億元減少約11.52%，仍為歷史次高水準，也較去年同期增加約22.65%。公司對第二季展望樂觀，預期單季營收挑戰百億元，將再創新高。由公司展望來看，5、6月營收均比4月成長。

世界先進對於第二季營運持續樂觀，單季營收挑戰百億元以上，季增率上看一成以上；目前訂單能見度高，董事長方略於日前法說會表示，到2021年年底，公司均能維持較高的產能利用率。

世界先進董事長方略表示，由於客戶對晶圓代工需求持續成長，在新台幣28元對1美元假設下，預計第二季營收在98~102億元，此數字相當於季增率約6.8~11.1%，且再創新高；毛利率估在39~41%；營益率估在27.5~29.5%之間，也比第一季毛利率38.1%，營益率26.7%持續成長。

世界先進董事長方略表示，今年供不應求已是確定，業界表示緊缺會延續到2022年，他也接受這樣的看法。

世界先進表示，第二季新加坡廠產能增加挹注，單季產能季增約5%，且平均銷售金額季增約5%。

世界先進對本季展望持續樂觀，訂單能見度至今年底，到2021年底均能維持較高的產能利用率，比先前的預期上半年都將維持相當高的產能利用率更為明朗。

世界先進1至4月合併營收123.5億元，與去年同期相較增加18.43%，再創同期新高。

世界先進第一季營收91.8億元，季增5.3%、年增17%，創歷史新高紀錄。受惠產能利用率提升及有利銷售價格，單季毛利率38.1%，較去年第四季拉升0.7個百分點，較去年同期拉升7.1個百分點，稅後淨利22.13億元，季增21.5%，年增50%，創歷史新高，每股純益1.34元。公司預估第二季營收將約98億至102億元，若以中間值100億元計，將季增約9%，再創歷史新高。第二季毛利率將約39%至41%，若以中間值40%計，也將較第一季拉升近2個百分點。

(時報資訊)