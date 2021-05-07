圖二：麥森311年昆德勒天鵝餐具組重現，歷八年艱辛挑戰，呈現麥森藝術極致榮光。（粘耿豪攝）

圖三：花開萬年枝花瓶，以黑色釉料為底，洋溢中國情調，以鉑金入畫勾勒銀線圖案，挑戰高難度的彩繪技巧。（粘耿豪攝）

圖四：戲看人生花瓶，畫家雅克‧楊克以寫實手法呈現18世紀歐洲貴族盛會，因為是歐洲歷史的真實紀錄而別具文化底蘊。（粘耿豪攝）

今年是麥森創立311週年，國裕生活以「麥森風華311年」為題舉辦全台巡迴展出，開展至今不到一週時間，由藝術家安奈特．吉娜所創作的花開萬年枝、雅克．楊克的戲看人生、霍爾格．席爾的古城春色等限量花瓶，開展不到一週便已被訂完，而本次年度特展亮點之一的「大天鵝餐具組」，也有多名藏家詢問，展現出台灣藏家獨具的眼光及驚人的購買力。

今年特展最大亮點便是品牌發展史上由約翰．約希姆．昆德勒所發表的「大天鵝餐具組」，該作品於1739年首度發表，當時歷時五年完成，完美呈現麥森的塑型、彩繪與瓷偶藝術，被譽為巴洛克餐飲文化高峰，極具歷史意義，原件保存於荷蘭阿姆斯特丹國立博物館，麥森瓷器工坊派出專業團隊，費時八年重現這件三層式的天鵝餐具組，重現昆德樂傳世經典作品。

除上述作品之外，還展示麥森藝術家們在疫情之下創作出的數十款作品，作品橫跨花瓶、壁畫、瓷偶等，即日起至6月6日，於國裕內湖總部、台北SOGO百貨復興店、台中大遠百、高雄漢神百貨、新竹巨城，以及台南新光輪番巡迴展出。

(中時 )