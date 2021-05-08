沒想到昔日相當風光的火箭後衛沃爾，如今已經落到火箭想丟都丟不掉的窘境！根據《The Athletic》記者霍林格，隨著沃爾本季加盟火箭表現低迷，且傷痛纏身，已讓火箭很想趕緊把他送走，卻因如今可跟沃爾互換的垃圾合約不多了，恐怕難以成真。

「沃爾目前還有兩年9200萬美元的合約，這讓火箭很難把他送走，除非搭上大量選秀權，考慮到目前火箭的競爭力，搭上選秀權只為送走一個還剩兩年垃圾合約的球員沒有意義，」霍林格表示，「所以無論如何，火箭未來兩年都很糟糕。」

甚至霍林格批評沃爾根本不值2年9200萬美元合約，「所以當前唯一送走沃爾的情況，就是找尋垃圾合約互換。不幸的是，2016年休兵期間開出的那些垃圾合約，大多都已退出NBA舞台，所以目前潛在可以交換的垃圾合約非常少。」

不過霍林格還是替火箭找到解套方案，那就是拿沃爾與奧古斯丁，去跟騎士交換洛夫、歐斯曼與普林斯，「考慮到洛夫待在騎士很不愉快，所以騎士可能是交換沃爾的一個目標。」洛夫最近在騎士內部大搞內訌，同樣也成騎士除之不快的對象。

(中時 )