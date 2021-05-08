速食店龍頭麥當勞一直是不少人用餐首選，但一名女網友透露，大家吃薯條、炸雞與漢堡外，時常忽略其中一項「隱藏美食」，那就是麥當勞的水果袋，文章PO出後也意外釣出許多麥當勞員工齊推「員工餐必點」、「新鮮又好吃」。

女網友在《Dcard》PO文「麥當勞の水果袋？」，她表示自己吃麥當勞數十年，自己時常點水果袋來吃，卻似乎很少看別人點過，因此詢問「請問水果袋很常被點嗎？」，她也舉自己當日所吃的蘋果為例，一袋39元，裡面卻有7到8塊，便宜、新鮮又好吃，強力推薦大家去嘗試。

原PO表示麥當勞水果袋非常新鮮又好吃，意外釣出不少老饕與曾在店內打工的過來人力推「員工餐必點」、「蘋果真的讚」。(圖／Dcard)

PO文貼出後，不少網友訝異：「第一次知道麥當勞有賣水果」、「長知識了」、「一般人都去吃炸雞喝可樂，很少吃水果的吧」、「還真的沒吃過」、「完全不知道有這東西」。

文章更意外釣出許多老饕齊推：「以前員工餐都會點，又甜又好吃」、「點兒童餐的時候就都會配水果袋了，到現在也都還是很喜歡」、「水果袋真的超好吃，但只有自己去才會點，不然會被朋友笑盤子」、「蘋果真的好吃」、「比超商便宜又好吃很多」、「我個人比較愛小番茄」、「可以的話超想把薯條換成水果袋」。

(中時新聞網)