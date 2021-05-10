苗栗縣議長鍾東錦偕同全體議員，與苗栗縣長徐耀昌10日上午一同訪問保來得公司。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南保來得公司專門生產精密汽車零件，供德國雙B轎車使用。（翻攝自保來得公司網站／謝明俊苗栗傳真）

竹南保來得公司專門生產精密汽車零件，供德國雙B轎車使用。（翻攝自保來得公司網站／謝明俊苗栗傳真）

設在竹南鎮大埔特定區的保來得公司，專門以粉末治金方式生產汽車等各式零件，是目前全世界世占率最高的汽車零件公司，包括德國雙B都採用保來得生產的精密零件，是我國另1座護國神山，苗栗縣議會10日上午特別安排訪問公司，讓縣議員們實際了解縣內在國際占有舉足輕重地位的優良產業。

保來得公司早在1968年在頭份市田寮里創立，1977年遷至竹南鎮大埔特定區現，產品涵括粉末治金所製成的汽車重要零件、含油軸承、電動工動零件、固態氧化燃料電池等，其中汽車精密零件，專門供應給德國雙B轎車，以及多家國際知名車廠，是目前全世界世占率最高的台灣汽車零件商，是我國另1座護國神山。

苗栗縣議會考察行程特別安排到台灣保來得竹南廠，由總經理朱秋龍簡介公司設廠歷史和主力產品與特色，這也是首度有縣府和議會團體參訪該公司。在導覽廠區過程，除介紹公司是粉末冶金的龍頭，在汽車零件、電動工具、含油軸承相關產量與產能，以單一工廠在市場占有率更是世界第1。朱秋龍並當眾秀出1雙帶有自動綁鞋帶的名牌休閒鞋，由於它要價350元美金，讓在場人士大為驚訝。

朱秋龍表示，保來得在世界各國佈局生產，其中竹南廠約有1600名員工，近9成是在地人，他自己也到苗栗超過半世紀了，在強化既有零件產能的同時，公司也放眼在固態氧化燃料電池相關產業。

議長鍾東錦與縣長徐耀昌，讚譽保來得公司專業的經營，締造產品占有率世界第1的重要地位，總經理朱秋龍更榮獲績優經理人殊榮，曾任扶輪社總監，更身兼竹南警分局警友會主任，經常一起從事社會公益，是苗栗一大驕傲。

(中時 )