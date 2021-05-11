櫃買中心11日表示，預計於5月14日（周五）審議安格公司（6684）上櫃案。

安格公司主要從事多媒體視訊轉換晶片之研發及銷售暨矽智財開發與授權，董事長為胡漢良，推薦證券商是福邦證券、永豐金證券、華南永昌證券及日盛證券，申請時資本額2億1,411萬元。

安格公司109年度之營業收入為3億4,382萬元，稅後淨利為40,92萬元，每股盈餘為1.95元。110年第一季之營業收入為1億3,665萬元，稅後淨利為2,818萬元，每股盈餘為1.34元。

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