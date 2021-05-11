櫃買中心11日表示，預計於5月14日（周五）審議安格公司（6684）上櫃案。
安格公司主要從事多媒體視訊轉換晶片之研發及銷售暨矽智財開發與授權，董事長為胡漢良，推薦證券商是福邦證券、永豐金證券、華南永昌證券及日盛證券，申請時資本額2億1,411萬元。
安格公司109年度之營業收入為3億4,382萬元，稅後淨利為40,92萬元，每股盈餘為1.95元。110年第一季之營業收入為1億3,665萬元，稅後淨利為2,818萬元，每股盈餘為1.34元。
(工商 )
櫃買中心11日表示，預計於5月14日（周五）審議安格公司（6684）上櫃案。
安格公司主要從事多媒體視訊轉換晶片之研發及銷售暨矽智財開發與授權，董事長為胡漢良，推薦證券商是福邦證券、永豐金證券、華南永昌證券及日盛證券，申請時資本額2億1,411萬元。
安格公司109年度之營業收入為3億4,382萬元，稅後淨利為40,92萬元，每股盈餘為1.95元。110年第一季之營業收入為1億3,665萬元，稅後淨利為2,818萬元，每股盈餘為1.34元。
(工商 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。