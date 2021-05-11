世界衛生大會報名時間截止，台灣身為全球防疫優等生，但卻仍然無法收到邀請函，衛福部長陳時中今天表示，不完全放棄機會，會請我國駐日內瓦代表處持續接洽，同時也期盼理念相近的國家能在大會中持續幫我們發聲。

陳時中指出，其實只要世界衛生大會願意發邀請函，台灣就可以參與會議，但若最終還是沒收到邀請函，也會在世界衛生大會召開期間，找幾個理念相近的國家，透過視訊的方式進行雙邊、多邊的會談。

(中時 )