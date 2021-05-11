台灣仍沒收到世衛大會邀請函 陳時中回應了 15:122021/05/11 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣沒收到世衛大會邀請函，陳時中回應了。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 世界衛生大會報名時間截止，台灣身為全球防疫優等生，但卻仍然無法收到邀請函，衛福部長陳時中今天表示，不完全放棄機會，會請我國駐日內瓦代表處持續接洽，同時也期盼理念相近的國家能在大會中持續幫我們發聲。 陳時中指出，其實只要世界衛生大會願意發邀請函，台灣就可以參與會議，但若最終還是沒收到邀請函，也會在世界衛生大會召開期間，找幾個理念相近的國家，透過視訊的方式進行雙邊、多邊的會談。 會考、法說會辦不辦 陳時中給答案 台灣連5年未收到WHA邀請函 游盈隆：國號不解決加入就遙遙無期 (中時 ) #邀請函 #世界衛生大會 #陳時中 #台灣 #持續 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 連5年未收到WHA邀請函 國民黨籲蔡政府提具體辦法保衛台灣健康 11:522021/05/11 政治 衛福部尚未收到邀請函 將表達抗議 04:102021/05/11 政治要聞 網瘋傳染疫女店員去過宜蘭麥當勞、寶雅 陳時中回應了 15:232021/05/11 生活 陳時中投書西國主流媒體 籲WHO遵守願景納入台灣 04:292021/05/11 國際 世衛大會報名截止台灣未獲邀請 陸外交部：民進黨當局造成 16:412021/05/11 兩岸 WHA收不到邀請函 外交部強烈譴責中國惡意阻擋 12:542021/05/11 政治 吳釗燮批中國政府只會說謊 籲WHO做出正確決定 16:232021/05/11 政治 兩醫師警覺揪出確診 陳時中不否認：出現隱形帶原者 14:402021/05/11 生活 太魯閣事故善款這樣處理 羅智強質疑：陳時中狠打陳菊耳光 10:312021/05/11 政治 陳家欽：沒收到陳嘉昌自請處分書 04:102021/05/11 政治要聞 一人染疫全家確診 印度病毒多恐怖 陳時中洩關鍵 09:492021/05/11 生活 生活熱門新聞 確診獅子會前會長「到處聚餐」 接觸逾百人！新莊、蘆洲足跡曝光 - 生活 颱風恐生成 影響台灣機率曝 彭啟明揭最新梅雨發展 - 生活 她揪出宜蘭5例群聚 機警急診醫郭恩悅：母親節2病人不尋常 - 生活 病毒害迫降！為什麼都是華航機師 長榮卻沒事 - 生活 今社區感染增6例 新北獅子會前會長、宜蘭遊藝場5人染疫 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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