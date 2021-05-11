疫情升溫，超商業者緊繃，除了加強要求消費者配戴口罩外，也再設置梅花座，及結帳社交距離1.5公尺，並取消試吃、暫停開放洗手間使用。
7-11表示，配合中央疫情指揮中心防疫措施，門市皆提供酒精給顧客免費使用，加強定期清潔門市公共區域，並於座位區將採梅花座提醒，排隊動線也標示保持1.5公尺社交安全距離，提醒消費者進入門市消費必須配戴口罩以符合防疫規範。全台門市已暫停舉辦實體活動，並取消試吃、試飲3活動，將暫停開放洗手間使用。
全家同時張貼宣傳海報，呼籲民眾進店需配戴口罩，店內於結帳區、休憩區皆張貼保持社交距離宣傳海報，店舖人員在離峰時段，及早、中、晚大夜四個時段的交接班時，會在休憩區、熟食區等重點區域定時消毒。
萊爾富依照社交距離規範，調整休憩區桌椅擺設方式，如吧台式休憩區減半放置椅子、方桌式休憩區採間隔不對面方式放置椅子，未開放休憩區桌面會張貼公告文宣。
OKmart全台門市休憩區採梅花座，並於結帳區設立等待區域，第1位消費者於等待區結帳，與門市人員距離1.5公尺，客席區比照1.5公尺，將消費者之間距離拉開。
(中時 )
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