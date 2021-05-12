蘇打綠主唱吳青峰遭恩師林暐哲控告違反著作權法，「蘇打綠」只能改名「魚丁糸」，11雙方在法庭當面對質，深夜青峰有感而發，在社群平台首度吐露心裡話，洋洋灑灑寫了4千字長文，控訴連懷孕的成員馨儀也被告，字裡行間滿是心痛，讓粉絲十分擔心他的狀態。

青峰在臉書發文透露，「事件開始時，我正面臨《歌手2019》決賽演唱〈歌頌者〉的掙扎，我沒有告訴周遭的人發生什麼事，自己每天回到飯店默默流淚。坦白說，最開始我問律師：『我們能不能乾脆認輸？他要錢，就照他說的賠，當花錢學教訓、認清一個人，也就不用浪費生命在他身上了。』」

青峰坦言，他一直將林暐哲是為父親般的存在，「但事實上，這樣的盼望落空了，一次又一次，我終究心死了。」一開始林暐哲只要〈歌頌者〉這首歌，但最後的和解條件卻是要求他繼續授權所有蘇打綠發表過的詞曲，讓青峰徹底心死，認為自己於情於理都毫無虧欠，甚至仁至義盡。

2004年，我創作〈小情歌〉，寫下這句歌詞：「我想我很適合／當一個歌頌者」，2019年，我引申創作了〈歌頌者〉這首歌，「歌頌者」三個字我自引〈小情歌〉歌詞。今天，他卻表達「歌頌者」三個字，是他給的建議，讓我不可置信。 從兩年前這件事發生以... 由吳青峰發佈於 2021年5月11日 星期二

他也提到在2018年就口頭告知林暐哲要拿回詞曲版權，也獲得對方同意，12月雙方簽署「合約終止協議書」，然而2019年他卻收到林暐哲寄來的存證信函，沒多久就因假處分、民事訴訟、刑事等案件鬧上法院，原本心寒的青峰不想再爭，但在律師的說服下，決定為所有同樣遭遇的創作者奮力一搏，「我是一個創作者，還在努力創作著，我深知，音樂一旦失去靈魂，就只剩下技巧；而法律一旦忽略人心，產生漏洞，就只是文字罷了。」

(中時新聞網)