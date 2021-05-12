謝賢的女兒謝婷婷2019年6月突然報喜生下一女，但對孩子的爸封口不談，外界狂猜可能人選有「鷹眼」傑若米雷納及謝婷婷過去在溫哥華念書時認識的富豪公子男友，但對此事，謝賢總不願正面證實。最近過母親節，謝婷婷首度分享自己跟愛女的正面合影，可見謝婷婷的女兒髮色呈現淺金色，引來網友狂猜孩子生父應該是外國人。

38歲謝婷婷當年頂著謝賢與狄波拉女兒的頭銜出道，演出過電影《李小龍》、《猛鬼愛情故事》，從小在國外長大的她，情史也十分豐富，曾與白恩榮交往，房祖名、陳鴻業也曾是她緋聞男友，2005年謝婷婷與男模JayAlexander相戀，後來又與翻版奧蘭多布魯、神似王敏德等多外圈外男子傳交往，2017年謝婷婷和「鷹眼」傑瑞米雷納（Jeremy Renner）的緋聞炒得沸沸揚揚，但鷹眼否認，強調只是朋友，表示現在生命中只有女兒Ava一人。

謝婷婷首曬跟女兒合影。（圖／翻攝自jennifertsetingting IG）

2年前，謝婷婷突然認了當媽，當時香港媒體報導謝霆鋒反應很大，要求妹妹應該先結婚，有了名分才有保障，但謝婷婷不聽，堅持先生下小孩再說，兄妹因此鬧翻，隨後謝霆鋒受訪，鬆口已經一年沒跟妹妹聯絡，也沒看過她的小孩，彼此並不是感情疏遠，只是非一般普通傳統家庭，「如果她需要我，我還是一定會出現」。

謝婷婷過去曾和鷹眼傳緋聞。（圖／翻攝自jennifertsetingting IG）

而對於外孫女生父到底是誰，謝賢先前被問這題則有不同解答，他先是支支吾吾地表示：「啊...我不知道怎麼回應...」，接著被問是否為女兒遇上好對象而開心？謝賢才鬆口：「總之，她如果找到個好（男人）就開心了」，其他不願多說。而日前過母親節，獨自在國外帶孩子的謝婷婷曬出跟女兒合影，寫下：「每個跟妳在一起的時刻就像是禮物，妳讓每一天都像母親節，我十分愛妳，Hunny Bug」，而照片中謝婷婷的孩子頭髮顏色偏淡，跟一旁有染頭髮的謝婷婷髮色相似，似乎可推測孩子的爸可能是外籍人士。

(中時新聞網)