台中市育嬰留停津貼請領人數逐年下降。市議員施志昌與林祈鋒12日於民政業務質詢時抨擊說，育嬰留停津貼請領人數下降來自職場不友善；市府漠視這項問題，使得同為人口成長的都市，台中請領人數下降幅度遠高於桃園。社會局表示，鼓勵企業營造安心育兒職場環境。

施志昌指出，根據勞動部資料，就業保險育嬰留職停薪津貼給付件數2015年台中有6萬4656件，2016年6萬6112件，2017年就開始逐年下降為6萬5089件，2018年6萬2355件，2019年6萬1094件，2010年則為5萬8543件。

施志昌說，近幾年有兩個主要人口增加都市桃園與台中，桃園在就業保險育嬰留職停薪津貼給付件數上，從2015年最高4萬7492降至2010年4萬3794，下降幅度大約為7.7％；但台中最高到最低下降幅度卻為11.4％。主要來自性別的刻板印象及職場的不友善。

林祈鋒表示，育嬰假最重要的政策效果應是協助就業者可銜接職場與家庭。台中育嬰假請領人數不如預期，原因有很多，但市府不重視的結果就是帶來惡化女性勞動參與的機會跟條件；勞工局應正視這個問題，否則再好的政策也無法幫助到這些青年家庭。

勞工局指出，市府積極宣導事業單位提供符合資格勞工申請育嬰留職停薪，營造友善工作環境；去年辦理10場次就業平權、性別平等宣導會，共807名勞工參加，今年持續辦理，並請事業單位關懷育嬰留職停薪員工復職情形。

社會局強調，為減輕家長負擔，讓父母安心育兒，社會局積極完善家庭照顧措施，如生育津貼、到宅坐月子、育兒津貼、廣設公托、親子館、平價托育等，並鼓勵企業營造安心育兒的職場環境。

(中時 )