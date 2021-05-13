金曲獎頒獎典禮辦不辦？文化部長回應了 09:172021/05/13 中時 王寶兒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 文化部長李永得表示，因近期為疫情關鍵時刻，要看疫情發展決定金曲獎頒獎典禮是否舉辦。（王寶兒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 第32屆金曲獎頒獎典禮將於6月26日舉行但本土疫情近期急速升溫，是否將如期舉辦典禮成外界關注焦點。 文化部長李永得表示，因近期為疫情關鍵時刻，要看疫情發展決定，相信這2個禮拜會比較明確，會隨時滾動式檢討修正。 開放地方購疫苗 柯轟阿中：現在是怎樣 頭條揭密》天氣轉熱 印度變種病毒高溫肆虐給台灣的警訊 (中時 ) #金曲獎頒獎典禮 #文化部長 #疫情 #辦不辦 #回應 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情擴大陳時中喊勿不必要批評 陳揮文嗆一句 02:142021/05/13 政治 瘦子決戰JJ韋禮安 04:102021/05/13 娛樂新聞 特別貢獻獎 羅大佑成就流行音樂大革命 04:102021/05/13 娛樂新聞 陸委會﹕關鍵在中共不放棄對台動武 04:102021/05/13 產業財經 宏都拉斯 擬在陸設商務辦事處 換取中國疫苗 04:102021/05/13 全球財經 疫情恐封城民生用品秒殺 網哀號「連套套都賣光」被虧可用保鮮膜 08:152021/05/13 生活 周杰倫一曲就中 誇評審有品味 04:102021/05/13 娛樂新聞 基隆重症婦 曾搭遊覽車南下進香 04:102021/05/13 焦點要聞 許富凱7搶台語歌王呼聲高 04:102021/05/13 娛樂新聞 川震13周年 國台辦致謝台灣援助 04:102021/05/13 話題觀察 專家最擔心的疫情3劇本全發生了 劉寶傑嚇到 08:462021/05/13 政治 生活熱門新聞 新北封城方案出爐 1周限外出3次 外送暫停 - 生活 喪屍潮再現！他貼好市多照片網罵翻：學不會教訓 - 生活 蘆洲、宜蘭病毒基因定序出爐 陳時中：與諾富特相同 - 生活 本土狂爆何時升第三級警戒 前台大醫點1關鍵：剩一步之遙 - 生活 確診者「匡列夫妻」躲居家隔離 爽玩金門人找到了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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