第32屆金曲獎頒獎典禮將於6月26日舉行但本土疫情近期急速升溫，是否將如期舉辦典禮成外界關注焦點。

文化部長李永得表示，因近期為疫情關鍵時刻，要看疫情發展決定，相信這2個禮拜會比較明確，會隨時滾動式檢討修正。

(中時 )